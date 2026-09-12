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Marc Márquez se impone en la Sprint de Moto GP en Misano y Bezzecchi logra la pole position

Este sábado, se llevaron a cabo las clasificatorias del Moto GP y Moto 3 en San Marino, donde Márquez se destacó y Bezzecchi logró el mejor tiempo.

12/09/2026 | 15:42Redacción Cadena 3

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Marc Márquez pisó fuerte pero no fue el mejor.

FOTO: Marc Márquez pisó fuerte pero no fue el mejor.

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Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) - El español Marc Márquez (Ducati) se adjudicó la Sprint de Moto GP en Misano, mientras que el italiano Marco Bezzecchi logró el tiempo más rápido, asegurando así la pole position.

La jornada del sábado también fue notable para el español David Almansa (Liqui Moly), quien se destacó en Moto 3, y para el australiano Senna Agius (Liqui Moly), que brilló en Moto 2. Ambos competidores partirán desde la primera posición en sus respectivas carreras el domingo.

El tiempo récord de Bezzecchi, de 1:29.982, marca un hito en la categoría. A su lado, Márquez comenzará desde la segunda posición con un tiempo de 1:30.180, seguido por el español Fermín Aldeguer (Gresini Ducati) con 1:30.350, el italiano Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) con 1:30.386, y el español Jorge Martín (Aprilia) con 1:30.569.

En la categoría de Moto 3, Almansa saldrá en primer lugar, seguido por el español Brian Uriarte y el australiano Joel Kelso. En Moto 2, Agius tendrá detrás a los españoles Daniel Holgado y Ángel Piqueras, quienes ocuparán el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El domingo, las competencias comenzarán temprano en Argentina. La primera carrera, correspondiente a Moto 3, está programada para las 06:00. A las 07:15, se disputará la carrera de Moto 2, y la carrera principal de Moto GP se llevará a cabo a las 09:00, hora argentina.

Lectura rápida

¿Quién ganó la Sprint de Moto GP?
Marc Márquez ganó la Sprint de Moto GP en Misano.

¿Quién logró la pole position?
Marco Bezzecchi alcanzó la pole position con un tiempo récord.

¿Cuándo se correrán las competencias?
Las competencias se llevarán a cabo el domingo, comenzando a las 06:00.

¿Qué otras categorías se destacan?
David Almansa y Senna Agius se destacaron en Moto 3 y Moto 2, respectivamente.

¿Cuáles son los tiempos de clasificación destacados?
Bezzecchi: 1:29.982, Márquez: 1:30.180, Aldeguer: 1:30.350.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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