Con un golazo de Andrada, River le gana a Atlético Tucumán y se acomoda en la tabla

FOTO: River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha en la era Ponzio (Foto: @RiverPlate).

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River Plate visita a Atlético Tucumán desde las 17.30 en el Monumental José Fierro, en un compromiso correspondiente a la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura.

El choque cuenta con el arbitraje principal de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco está a cargo de la asistencia desde el VAR.

Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina:

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El gol de River:

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ANDRADA METIÓ EL 1-0 PARA RIVER



Una gran jugada colectiva del Millonario para abrir el marcador ante Atlético Tucumán.



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El conjunto de Núñez llega a este cruce en un momento favorable bajo la conducción técnica de Leonardo Ponzio, tras cosechar dos victorias consecutivas frente a Banfield e Independiente Rivadavia. Los de Núñez buscan un tercer triunfo en línea —un hito que se les negó durante las etapas de Eduardo Coudet y el segundo ciclo de Marcelo Gallardo— para acomodarse en la zona de clasificación a los playoffs.

Por su parte, la escuadra tucumana, conducida por Julio César Falcioni, atraviesa una racha positiva de cinco encuentros sin conocer la derrota. El Decano viene de lograr una importante victoria como visitante frente a Racing Club en Avellaneda, aunque acarrea una materia pendiente en condición de local, donde no celebra un triunfo desde el pasado 20 de marzo.

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