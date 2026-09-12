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Con un golazo de Andrada, River le gana a Atlético Tucumán y se acomoda en la tabla

El conjunto de Núñez enfrenta al Decano desde las 17:30 horas en el Estadio José Fierro por la novena fecha. Transmite Cadena 3.

12/09/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha en la era Ponzio (Foto: @RiverPlate).

FOTO: River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha en la era Ponzio (Foto: @RiverPlate).

River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha en la era Ponzio (Foto: @RiverPlate).

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River Plate visita a Atlético Tucumán desde las 17.30 en el Monumental José Fierro, en un compromiso correspondiente a la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura.

El choque cuenta con el arbitraje principal de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco está a cargo de la asistencia desde el VAR.

Seguí la transmisión de Cadena 3 Argentina:

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El gol de River:

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El conjunto de Núñez llega a este cruce en un momento favorable bajo la conducción técnica de Leonardo Ponzio, tras cosechar dos victorias consecutivas frente a Banfield e Independiente Rivadavia. Los de Núñez buscan un tercer triunfo en línea —un hito que se les negó durante las etapas de Eduardo Coudet y el segundo ciclo de Marcelo Gallardo— para acomodarse en la zona de clasificación a los playoffs.

Por su parte, la escuadra tucumana, conducida por Julio César Falcioni, atraviesa una racha positiva de cinco encuentros sin conocer la derrota. El Decano viene de lograr una importante victoria como visitante frente a Racing Club en Avellaneda, aunque acarrea una materia pendiente en condición de local, donde no celebra un triunfo desde el pasado 20 de marzo.

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En desarrollo...

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Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Atlético Tucumán?
River Plate visita a Atlético Tucumán.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro principal es Andrés Gariano.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este sábado a las 17.30.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el Monumental José Fierro.

¿Cómo llega cada equipo al partido?
River Plate llega con dos victorias consecutivas, mientras que Atlético Tucumán tiene cinco partidos sin perder.

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