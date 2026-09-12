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Juegos Suramericanos Notas

"Es un orgullo y una responsabilidad que esto salga bien", dijo el intendente de Santa Fe

Juan Pablo Poletti valoró la infraestructura que dejará la competencia y confirmó que la villa sudamericana se convertirá en viviendas para 346 familias santafesinas.

12/09/2026 | 18:40Redacción Cadena 3

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El intendente de Santa Fe en la apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario.

FOTO: El intendente de Santa Fe en la apertura de los Juegos Suramericanos en Rosario.

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El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el orgullo y la responsabilidad que representa para la ciudad ser una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026, competencia que se desarrolla en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

En diálogo con Cadena 3, Poletti remarcó el trabajo realizado durante los últimos años para preparar a la ciudad y recibir a los atletas de distintos países.

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“Es una gran alegría, un orgullo y también una responsabilidad de que los Juegos salgan de la mejor manera”, sostuvo el intendente, quien valoró las obras de infraestructura, la capacitación y el trabajo de los voluntarios.

“Los atletas se preparan para el día del partido o de la disciplina. Nosotros nos preparamos para este día”, señaló Poletti, y agregó que durante los 14 días de competencia la ciudad buscará “brindar lo mejor para los atletas”.

El intendente también puso el foco en uno de los principales legados de los Juegos: la Villa Sudamericana, que posteriormente tendrá un destino habitacional para familias santafesinas.

“346 familias santafesinas, una vez terminado el legado, en el mes de octubre van a poder utilizar estas viviendas”, explicó Poletti. Según detalló, los departamentos serán utilizados inicialmente para otros eventos deportivos y luego quedarán en manos de la provincia para ser adjudicados a familias que podrán cumplir “el sueño de la casa propia”.

Para Poletti, ese impacto se suma a las obras de infraestructura deportiva que quedarán en la ciudad una vez finalizada la competencia.

Además, destacó el desarrollo del voluntariado como otro de los legados de los Juegos. “Más de 1.400 voluntarios” fueron capacitados para participar de la organización, una experiencia que, según el intendente, permitirá a Santa Fe contar en el futuro con personal preparado para recibir nuevamente eventos deportivos de carácter internacional.

“Esto es lo que también dejan los Juegos Suramericanos: la vivienda, la infraestructura y también un voluntariado capacitado”, resumió.

Lectura rápida

¿Quién destacó la responsabilidad de ser sede de los Juegos Suramericanos 2026?
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

¿Qué legado importante mencionó Poletti?
La Villa Sudamericana, que se destinará a viviendas para familias santafesinas.

¿Cuántas familias podrán utilizar las viviendas una vez terminado el legado?
346 familias santafesinas.

¿Cuántos voluntarios fueron capacitados para los Juegos?
Más de 1.400 voluntarios.

¿Qué infraestructura quedará en la ciudad tras los Juegos?
Infraestructura deportiva que se utilizará para futuros eventos.

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