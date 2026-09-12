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El Real Madrid se impuso 4-1 al Rayo Vallecano y comparte la cima de La Liga con el Barcelona

El equipo madridista venció 4-1 al Rayo Vallecano en la quinta jornada de La Liga, igualando en puntos con el Barcelona, que tiene un partido menos.

12/09/2026 | 17:57Redacción Cadena 3

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El Real fue categórico de local.

FOTO: El Real fue categórico de local.

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Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) - El Real Madrid se llevó una contundente victoria por 4-1 frente al Rayo Vallecano en la quinta jornada de la Liga de España, lo que le permite igualar en la cima de la tabla con el Barcelona. Con este triunfo, el equipo dirigido por José Mourinho acumula 12 puntos, el mismo total que su eterno rival, aunque los catalanes cuentan con un partido menos.

En la segunda posición se encuentran el Deportivo Alavés y el Sevilla, ambos con 10 puntos, marcando así un inicio competitivo en el torneo. Aunque las fechas son aún tempranas, el posicionamiento en la tabla es crucial para las aspiraciones de los clubes.

Los goles del Real Madrid fueron obra de Kylian Mbappé, quien anotó de penal, junto a Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Por su parte, el descuento del Rayo Vallecano llegó a través de Sergio Camello. Si bien el primer tiempo fue dominado por el local, el segundo tiempo presentó un desafío mayor para el Madrid, que no logró ampliar su ventaja como en la primera mitad.

En el segundo tiempo, tras una relajación del Real, el Rayo Vallecano mostró una mejoría y logró marcar su gol. Sin embargo, el equipo visitante no pudo generar más peligro en el partido.

Además del triunfo del Real Madrid, se disputaron otros tres encuentros en esta jornada de la Liga de España. El Racing de Santander logró vencer 2-1 al Alavés con un doblete de Zabiri, mientras que Koski anotó para el visitante.

Por otro lado, Osasuna cayó 2-0 en casa ante el Espanyol, con los dos goles anotados por Roberto Fernández. Finalmente, el Athletic de Bilbao y Elche empataron 1-1, con el argentino Facundo Buonanotte anotando para Elche y Williams para el Athletic.

Para continuar con la fecha 5 de la Liga de España, este domingo se enfrentarán Celta de Vigo y Málaga a las 09:00, hora argentina. El Barcelona buscará despegarse en la cima cuando visite al Levante a las 11:15.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Real Madrid ganó 4-1 al Rayo Vallecano.

¿Cuántos goles anotó el Real Madrid?
El Real Madrid anotó cuatro goles en total.

¿Quiénes anotaron para el Real Madrid?
Kylian Mbappé, Álvaro Carreras y Jude Bellingham marcaron para el equipo.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el 12 de septiembre de 2026.

¿Qué otros partidos se jugaron en la jornada?
El Racing de Santander venció al Alavés, Osasuna perdió ante el Espanyol y Athletic de Bilbao empató con Elche.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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