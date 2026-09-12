Talleres recibe a Unión en el Kempes: seguilo en vivo
El partido se juega desde las 20. "El Matador" está último en su zona, con apenas cinco puntos, y necesitado de sumar de a tres. Transmite Cadena 3.
12/09/2026 | 19:59Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres en su duelo ante Central Córdoba en el Mario Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
FOTO: Omar De Felippe, DT del "Matador" (Foto: @CATalleresdecba)
Talleres atraviesa un momento delicado y necesita una victoria para empezar a revertir su situación en el Torneo Clausura. "El Matador" recibe a Unión desde las 20, con la urgencia de sumar de a tres después de quedar último en su zona, con apenas cinco puntos.
El encuentro es controlado por Nazareno Arasa y es televisado por la señal de ESPN Premium y con transmisión de Cadena 3.
Seguí la transmisión por Cadena 3 Argentina:
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Es el primer partido oficial como local que dirige en Talleres Omar De Felippe, quien debutó en el cargo con una caída 1-0 frente a San Lorenzo, en el Pedro Bidegain.
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Lectura rápida
¿Qué necesita Talleres para mejorar su situación en el Torneo Clausura? Una victoria para empezar a revertir su situación.
¿Quién es el entrenador de Talleres? Omar De Felippe es el entrenador del equipo.
¿Cuándo jugará Talleres contra Unión? El partido se jugará este sábado a las 20.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Qué jugadores integraron el equipo titular en la práctica? Román Riquelme, Lautaro Ortiz y Federico Fattori fueron parte del equipo titular durante la práctica.