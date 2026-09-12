Talleres recibe a Unión en el Kempes: seguilo en vivo

FOTO: Talleres en su duelo ante Central Córdoba en el Mario Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Talleres atraviesa un momento delicado y necesita una victoria para empezar a revertir su situación en el Torneo Clausura. "El Matador" recibe a Unión desde las 20, con la urgencia de sumar de a tres después de quedar último en su zona, con apenas cinco puntos.

El encuentro es controlado por Nazareno Arasa y es televisado por la señal de ESPN Premium y con transmisión de Cadena 3.

Seguí la transmisión por Cadena 3 Argentina:

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Es el primer partido oficial como local que dirige en Talleres Omar De Felippe, quien debutó en el cargo con una caída 1-0 frente a San Lorenzo, en el Pedro Bidegain.

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