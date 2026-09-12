Lazio empató con Milan y se mantiene en la cima de la Serie A tras un emocionante partido

FOTO: Lazio llegó a la punta de la Serie A.

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- Lazio logró posicionarse en la cima de la Serie A de Italia, luego de igualar 2-2 como local ante Milan, en el partido más relevante de la cuarta fecha, disputado hoy.

En el estadio Olímpico de Roma, Lazio comenzó con gran fuerza, abriendo el marcador con los goles de Mateo Cancellieri y el neerlandés Tijjani Noslin en la primera mitad. Sin embargo, en el segundo tiempo, Milan logró igualar el marcador gracias a dos goles del portugués Diego Moreira.

Este resultado permitió que el equipo romano se mantenga en la primera posición de la tabla, aunque Inter de Milan y Roma podrían desbancarlo si logran triunfar en sus respectivos partidos de esta jornada. Por su parte, Milan se sitúa en el tercer lugar de la clasificación, consolidándose como uno de los principales contendientes del torneo.

En otros encuentros de la jornada, Cagliari sorprendió al vencer a Atalanta como visitante por 2-1, con goles de Paul Mendy y Daniel Maldini de penal, mientras que Gianluca Scamacca descontó para el local.

Esta victoria le permitió a Cagliari alcanzar el segundo puesto, que comparte con otros equipos, marcando un gran inicio de temporada para el modesto club del sur de Italia.

Por otro lado, Genoa logró un empate 1-1 ante Frosinone, a pesar de haber terminado el partido con un jugador menos. El georgiano Giorgi Kvernadze abrió el marcador para el visitante, pero el argentino Luis Vázquez logró la igualdad para el equipo dirigido por Daniele De Rossi, ex Boca, logrando así su primer punto en el torneo.

La jornada continuará este domingo con los partidos Lecce-Monza, Napoli-Bologna y Sassuolo-Juventus, mientras que el lunes se enfrentarán Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese.