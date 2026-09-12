"Me encanta que pasen estas cosas acá", dijo Maximiliano “La Fiera” Rodríguez

FOTO: Maximiliano Rodríguez pasó por la apertura de los Juegos Suramericanos y habló con Cadena 3.

En el marco de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el exfutbolista Maxi Rodríguez, gloria de Newell’s Old Boys y tres veces mundialista con la Selección Argentina, se hizo presente en el Monumento a la Bandera y dialogó con Cadena 3.

“La verdad que es algo muy lindo hacerlo también acá en mi ciudad. Estoy contento de ver todo lo que es el Monumento, con esta gente, con todos los chicos que vienen a cumplir un sueño con el tema de los juegos. Es algo muy lindo y que pase acá en la ciudad”, afirmó.

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? MAXI RODRÍGUEZ: “VER TODO EL MONUMENTO A LA BANDERA CON TODA ESTA GENTE ES HERMOSO”



El exjugador de la Selección Argentina estuvo presente en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó la emoción de vivir el acontecimiento en su ciudad. pic.twitter.com/F10tTNZgDp — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Consultado sobre si había vivido algo de similar magnitud en su carrera, el exjugador respondió que todo es distinto, pero que estos acontecimientos se disfrutan de otra manera cuando ocurren en la propia ciudad.

“Tener participación, ver toda la gente acá, uno es local, y me encanta que pasen todas estas cosas acá”, señaló, y agregó que el deporte educa y que este tipo de eventos forma parte de un trabajo a largo plazo. “Ver todo el Monumento a la Bandera con toda esta gente es hermoso. Muchos jóvenes deportistas también, que quedan experiencias inevitablemente para toda la vida”, sostuvo.

En esa misma línea, valoró la diversidad de disciplinas que forman parte del evento: “Uno hace el deporte que ama, y creo que ver todas las disciplinas, esos sueños, esas ilusiones de querer competir, es lo más lindo que hay”.

Consultado sobre si el hecho de que Newell’s Old Boys sea una de las sedes del fútbol hace más especial el evento, el ídolo rojinegro respondió con mesura: “Es algo de todo Rosario. Justo el tema del fútbol que hay ahí en el club también es algo lindo, pero lo importante en este caso es que es acá en la ciudad”.

Con la mirada de quien representó al país en tres mundiales y vivió el deporte desde adentro, Maxi Rodríguez resumió el espíritu de estos Juegos Suramericanos: una ciudad que se muestra, una juventud que sueña y un deporte que, como él mismo dijo, educa y deja experiencias para toda la vida.