Comenzaron los Juegos Suramericanos con una imponente ceremonia en Rosario

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes en Rosario, con una ceremonia realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera. El espectáculo reunió a más de 100 artistas.

La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina. La dirección estuvo a cargo de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale.

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?? TODOS LOS GRANDES ARTISTAS DEL SHOW CANTARON “LA SUAVECITA”



Cacho Deicas, Luck Ra, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Valentino Merlo, Mery San Dámaso y Rada se unieron en el escenario del Monumento Nacional a la Bandera para interpretar “La Suavecita”. pic.twitter.com/6cRURNXRsc — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026

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La ceremonia comenzó con Juan Carlos Baglietto interpretando “Canción con Todos”, acompañado por bailarines con vestuarios vinculados a las tradiciones, las costumbres y las actividades productivas de Santa Fe.

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?? JUAN CARLOS BAGLIETTO ABRIÓ EL SHOW EN EL MONUMENTO A LA BANDERA CON “TODOS”



El reconocido músico rosarino fue el encargado de abrir el espectáculo en el Monumento Nacional a la Bandera, en el marco de la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/lMMfK2ZZsD — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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El Monumento Nacional a la Bandera fue utilizado para proyecciones y mapping durante distintos momentos del espectáculo.

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?? LA SOLE, ABEL PINTOS Y LUCK RA CANTARON “COMO LA FLOR”



Los tres artistas se unieron en el escenario del Monumento Nacional a la Bandera durante el show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/sNK16MFmf2 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026

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Luego, Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino.

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???? ABEL PINTOS FUE EL ENCARGADO DE CANTAR EL HIMNO EN EL MONUMENTO



Abel Pintos fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. pic.twitter.com/dUz3eOYDM9 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Uno de los momentos centrales fue el desfile de las 15 delegaciones que participarán de los Juegos: Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Argentina.

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?? LUCK RA SE HIZO PRESENTE EN EL SHOW Y CANTÓ “ALA DELTA”, DE DIVIDIDOS



El artista se sumó al show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/HgrqXlWx0d — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Después del desfile, representantes de cada delegación ingresaron con sus banderas y acompañaron a Soledad Pastorutti, quien interpretó “Late el sur”, la canción oficial de los Juegos.

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?? SOLEDAD PASTORUTTI CANTÓ “LATE EL SUR”, LA CANCIÓN DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS



Pastorutti interpretó “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos, ante las delegaciones de los distintos países participantes. pic.twitter.com/6lzRcptImy — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026

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La ceremonia también tuvo su instancia institucional, con la participación de autoridades del Comité Olímpico Argentino, Odesur y el Comité Olímpico Internacional.

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?? RADA Y MERY SAN DÁMASO INTERPRETARON “CAMBIANDO LA PIEL” DE WOS



Los artistas se sumaron al show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/r8Crq4v6rG — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026

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En el escenario estuvieron deportistas argentinos de distintas disciplinas, entre ellos Ayelén Stepnik, Germán Chiaraviglio, Maximiliano Rodríguez, Walter Herrmann, Walter Pérez, Juan Curuchet, Sebastián Crismanich, Cecilia Carranza Saroli y César Delgado.

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? LUCK RA Y VALENTINO MERLO SE UNIERON PARA CANTAR “TOCO Y ME VOY”



Los artistas compartieron escenario durante el show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/XZDjxRldDj — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026

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En ese segmento se tomó el juramento a los atletas y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pronunció el discurso de apertura.

La parte musical continuó con Soledad Pastorutti, quien interpretó “Oración del Remanso” y “A Don Ata”, además de una versión de “Agua”, de Valentino Merlo. También hubo una interpretación de “Libertango”.

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