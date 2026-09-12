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Juegos Suramericanos Notas

Comenzaron los Juegos Suramericanos con una imponente ceremonia en Rosario

La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina.   

12/09/2026 | 21:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Juegos Suramericanos apertura.

FOTO: Juegos Suramericanos apertura.

Juegos Suramericanos apertura.

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Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes en Rosario, con una ceremonia realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera. El espectáculo reunió a más de 100 artistas.

La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina. La dirección estuvo a cargo de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale.

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La ceremonia comenzó con Juan Carlos Baglietto interpretando “Canción con Todos”, acompañado por bailarines con vestuarios vinculados a las tradiciones, las costumbres y las actividades productivas de Santa Fe

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El Monumento Nacional a la Bandera fue utilizado para proyecciones y mapping durante distintos momentos del espectáculo.

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Luego, Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino.

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Uno de los momentos centrales fue el desfile de las 15 delegaciones que participarán de los Juegos: Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Argentina.

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Después del desfile, representantes de cada delegación ingresaron con sus banderas y acompañaron a Soledad Pastorutti, quien interpretó “Late el sur”, la canción oficial de los Juegos.

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La ceremonia también tuvo su instancia institucional, con la participación de autoridades del Comité Olímpico Argentino, Odesur y el Comité Olímpico Internacional

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En el escenario estuvieron deportistas argentinos de distintas disciplinas, entre ellos Ayelén Stepnik, Germán Chiaraviglio, Maximiliano Rodríguez, Walter Herrmann, Walter Pérez, Juan Curuchet, Sebastián Crismanich, Cecilia Carranza Saroli y César Delgado.

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En ese segmento se tomó el juramento a los atletas y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pronunció el discurso de apertura.

La parte musical continuó con Soledad Pastorutti, quien interpretó “Oración del Remanso” y “A Don Ata”, además de una versión de “Agua”, de Valentino Merlo. También hubo una interpretación de “Libertango”.

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Lectura rápida

¿Qué evento se inauguró? Se inauguraron los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Quiénes condujeron la ceremonia? La ceremonia fue conducida por Analía Bocassi y Agustín “Rada” Aristarán.

¿Cuándo se realizó la inauguración? La inauguración se realizó este viernes.

¿Dónde tuvo lugar la ceremonia? La ceremonia tuvo lugar frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.

¿Por qué es significativo el evento? Es significativo por reunir a 15 delegaciones de diferentes países y celebrar la identidad santafesina.

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