Comenzaron los Juegos Suramericanos con una imponente ceremonia en Rosario
La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina.
12/09/2026 | 21:22Redacción Cadena 3
FOTO: Juegos Suramericanos apertura.
FOTO: Juegos Suramericanos apertura.
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes en Rosario, con una ceremonia realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera. El espectáculo reunió a más de 100 artistas.
La apertura combinó música, danza, imágenes y tecnología, con una puesta que tuvo como eje la identidad santafesina. La dirección estuvo a cargo de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale.
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?? TODOS LOS GRANDES ARTISTAS DEL SHOW CANTARON “LA SUAVECITA”— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026
Cacho Deicas, Luck Ra, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Valentino Merlo, Mery San Dámaso y Rada se unieron en el escenario del Monumento Nacional a la Bandera para interpretar “La Suavecita”. pic.twitter.com/6cRURNXRsc
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La ceremonia comenzó con Juan Carlos Baglietto interpretando “Canción con Todos”, acompañado por bailarines con vestuarios vinculados a las tradiciones, las costumbres y las actividades productivas de Santa Fe.
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?? JUAN CARLOS BAGLIETTO ABRIÓ EL SHOW EN EL MONUMENTO A LA BANDERA CON “TODOS”— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026
El reconocido músico rosarino fue el encargado de abrir el espectáculo en el Monumento Nacional a la Bandera, en el marco de la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/lMMfK2ZZsD
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El Monumento Nacional a la Bandera fue utilizado para proyecciones y mapping durante distintos momentos del espectáculo.
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?? LA SOLE, ABEL PINTOS Y LUCK RA CANTARON “COMO LA FLOR”— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026
Los tres artistas se unieron en el escenario del Monumento Nacional a la Bandera durante el show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. pic.twitter.com/sNK16MFmf2
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Luego, Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino.
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???? ABEL PINTOS FUE EL ENCARGADO DE CANTAR EL HIMNO EN EL MONUMENTO— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026
Abel Pintos fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. pic.twitter.com/dUz3eOYDM9
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Uno de los momentos centrales fue el desfile de las 15 delegaciones que participarán de los Juegos: Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Argentina.
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?? LUCK RA SE HIZO PRESENTE EN EL SHOW Y CANTÓ “ALA DELTA”, DE DIVIDIDOS— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026
El artista se sumó al show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/HgrqXlWx0d
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Después del desfile, representantes de cada delegación ingresaron con sus banderas y acompañaron a Soledad Pastorutti, quien interpretó “Late el sur”, la canción oficial de los Juegos.
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?? SOLEDAD PASTORUTTI CANTÓ “LATE EL SUR”, LA CANCIÓN DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026
Pastorutti interpretó “Late el Sur”, la canción oficial de los Juegos, ante las delegaciones de los distintos países participantes. pic.twitter.com/6lzRcptImy
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La ceremonia también tuvo su instancia institucional, con la participación de autoridades del Comité Olímpico Argentino, Odesur y el Comité Olímpico Internacional.
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?? RADA Y MERY SAN DÁMASO INTERPRETARON “CAMBIANDO LA PIEL” DE WOS— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026
Los artistas se sumaron al show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/r8Crq4v6rG
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En el escenario estuvieron deportistas argentinos de distintas disciplinas, entre ellos Ayelén Stepnik, Germán Chiaraviglio, Maximiliano Rodríguez, Walter Herrmann, Walter Pérez, Juan Curuchet, Sebastián Crismanich, Cecilia Carranza Saroli y César Delgado.
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? LUCK RA Y VALENTINO MERLO SE UNIERON PARA CANTAR “TOCO Y ME VOY”— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 13, 2026
Los artistas compartieron escenario durante el show de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera. pic.twitter.com/XZDjxRldDj
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En ese segmento se tomó el juramento a los atletas y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pronunció el discurso de apertura.
La parte musical continuó con Soledad Pastorutti, quien interpretó “Oración del Remanso” y “A Don Ata”, además de una versión de “Agua”, de Valentino Merlo. También hubo una interpretación de “Libertango”.
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Lectura rápida
¿Qué evento se inauguró? Se inauguraron los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quiénes condujeron la ceremonia? La ceremonia fue conducida por Analía Bocassi y Agustín “Rada” Aristarán.
¿Cuándo se realizó la inauguración? La inauguración se realizó este viernes.
¿Dónde tuvo lugar la ceremonia? La ceremonia tuvo lugar frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario.
¿Por qué es significativo el evento? Es significativo por reunir a 15 delegaciones de diferentes países y celebrar la identidad santafesina.