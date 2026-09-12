Automattic confirma el regreso de Mullenweg como CEO tras intento de destitución

Automattic, la empresa detrás de WordPress, confirmó que Matt Mullenweg ha regresado a su puesto como CEO tras haber sido destituido temporalmente por el consejo de administración. Esta decisión se produjo en medio de una serie de eventos inesperados que incluyeron una votación del consejo para poner a Mullenweg en una licencia remunerada.

Un portavoz de Automattic comunicó a TechCrunch que Mullenweg es "el presidente y CEO de Automattic, con el pleno apoyo del consejo". Esta declaración se emitió poco después de que Mullenweg compartiera en X (anteriormente Twitter) mensajes de apoyo de empleados y ejecutivos de la compañía.

La controversia comenzó cuando el consejo decidió colocar a Mullenweg en una licencia de ausencia, lo que sorprendió al propio CEO. En un mensaje en Slack, Mullenweg acusó a algunos miembros del consejo de "conspirar" en su contra. Automattic había confirmado su ausencia y nombrado a Mark Davies, el director financiero, como CEO interino.

Sin embargo, Mullenweg no se fue sin luchar. Se negó a abandonar la empresa y comunicó a los empleados que había recuperado el control de Automattic, lo que generó confusión y tensión dentro de la organización. Afirmó en Slack: "Soy un pirata ahora", en un tono que refleja su resistencia ante la situación.

Cuando se le preguntó sobre la veracidad de sus comentarios, Mullenweg prometió que publicaría un blog al respecto, aunque el post resultó ser sobre un tema personal, lo que generó más especulaciones sobre su liderazgo y la estabilidad dentro de la empresa.

La situación se complicó aún más con la noticia de que Toni Schneider, miembro del consejo y ex CEO de Automattic, había renunciado. Schneider, que ahora dirige Bluesky, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre su salida o el estado del consejo.

A medida que la situación evoluciona, Automattic enfrenta la presión de aclarar la composición de su consejo y asegurar la estabilidad en la dirección de la empresa. Mullenweg, que ha sido una figura clave en el desarrollo de WordPress, ahora se encuentra en una posición delicada mientras busca reafirmar su autoridad y el rumbo de la compañía.