Daniel Scioli: "Hoy a Rosario la podemos mostrar a la Argentina y al mundo"
En diálogo con Cadena 3 durante la apertura de los Juegos en Rosario, Scioli el secretario de Estado afirmó que “era impensable años atrás, azotados por el narcotráfico”.
12/09/2026 | 19:33Redacción Cadena 3
FOTO: Daniel Scioli en la apertura de los Juegos Suramericanos.
El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó el impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y puso el foco en lo que consideró la "transformación" de Rosario, al remarcar el acompañamiento entre el Gobierno nacional y la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
En diálogo con Cadena 3 durante la apertura de los Juegos en Rosario, Scioli sostuvo que “era impensable años atrás, cuando esta ciudad estaba azotada por el narcotráfico”, y valoró que hoy pueda ser escenario de un evento deportivo internacional.
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?? DANIEL SCIOLI EN ROSARIO: “TENER LA CAMISETA ARGENTINA MOTIVA DE UNA MANERA MUY ESPECIAL”— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 durante la previa de la ceremonia inaugural. pic.twitter.com/zNPMcblHfS
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Según el funcionario, “con una visión política muy clara, el presidente Milei, con todo el acompañamiento de Pullaro, logró revertir esa situación” y permitir que Rosario vuelva a mostrarse como sede de grandes acontecimientos.
“Hoy Rosario la podemos mostrar a la Argentina y al mundo, el epicentro de un acontecimiento político, deportivo, social y turístico”, afirmó Scioli, quien también resaltó el movimiento que generan las delegaciones que participan de la competencia en Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de las subsedes de Paraná, Mar del Plata y Vicente López.
Scioli aseguró además que existe “un fuerte compromiso” del Gobierno nacional para acompañar a los deportistas argentinos y a las federaciones, a través de servicios, becas y apoyo a los clubes de barrio.
En ese sentido, planteó que los Juegos forman parte de una agenda deportiva más amplia que busca consolidar a Argentina como sede de competencias internacionales. “Están dadas las condiciones por estabilidad, por seguridad, por una política de cielos abiertos también que permite que llegue a nuestro país distintos campeonatos mundiales y distintas disciplinas”, señaló.
Desde su propia experiencia como deportista, Scioli también destacó el valor que tiene para los atletas poder competir ante su público y vestir la camiseta argentina.
“Por supuesto, tener la camiseta argentina motiva de una manera muy especial y cuando uno es local se siente la responsabilidad”, expresó.
Lectura rápida
¿Quién destacó el impacto de los Juegos Suramericanos?
Daniel Scioli destacó el impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Cuándo se realizó la apertura de los Juegos?
Durante la apertura de los Juegos en Rosario.
¿Dónde se llevan a cabo los Juegos Suramericanos?
En Rosario, Santa Fe, Rafaela, y subsedes como Paraná, Mar del Plata y Vicente López.
¿Cómo ha cambiado la situación en Rosario?
Ha cambiado en materia de seguridad y se ha revertido la situación de narcotráfico.
¿Por qué son importantes los Juegos para Argentina?
Forman parte de una agenda deportiva que busca consolidar a Argentina como sede de competencias internacionales.