Daniel Scioli: "Hoy a Rosario la podemos mostrar a la Argentina y al mundo"

El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó el impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y puso el foco en lo que consideró la "transformación" de Rosario, al remarcar el acompañamiento entre el Gobierno nacional y la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En diálogo con Cadena 3 durante la apertura de los Juegos en Rosario, Scioli sostuvo que “era impensable años atrás, cuando esta ciudad estaba azotada por el narcotráfico”, y valoró que hoy pueda ser escenario de un evento deportivo internacional.

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?? DANIEL SCIOLI EN ROSARIO: “TENER LA CAMISETA ARGENTINA MOTIVA DE UNA MANERA MUY ESPECIAL”



El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el impacto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 durante la previa de la ceremonia inaugural. pic.twitter.com/zNPMcblHfS — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Según el funcionario, “con una visión política muy clara, el presidente Milei, con todo el acompañamiento de Pullaro, logró revertir esa situación” y permitir que Rosario vuelva a mostrarse como sede de grandes acontecimientos.

“Hoy Rosario la podemos mostrar a la Argentina y al mundo, el epicentro de un acontecimiento político, deportivo, social y turístico”, afirmó Scioli, quien también resaltó el movimiento que generan las delegaciones que participan de la competencia en Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de las subsedes de Paraná, Mar del Plata y Vicente López.

Scioli aseguró además que existe “un fuerte compromiso” del Gobierno nacional para acompañar a los deportistas argentinos y a las federaciones, a través de servicios, becas y apoyo a los clubes de barrio.

En ese sentido, planteó que los Juegos forman parte de una agenda deportiva más amplia que busca consolidar a Argentina como sede de competencias internacionales. “Están dadas las condiciones por estabilidad, por seguridad, por una política de cielos abiertos también que permite que llegue a nuestro país distintos campeonatos mundiales y distintas disciplinas”, señaló.

Desde su propia experiencia como deportista, Scioli también destacó el valor que tiene para los atletas poder competir ante su público y vestir la camiseta argentina.

“Por supuesto, tener la camiseta argentina motiva de una manera muy especial y cuando uno es local se siente la responsabilidad”, expresó.