Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 4°, con una sensación térmica de 1°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 789 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 8°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado y una alta humedad que acentúa la sensación de frío. No se esperan lluvias durante el día, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un cambio en las temperaturas. Para el lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Para el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se pronostica una mínima de 15° y una máxima de 28°, con cielo despejado.