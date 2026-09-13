En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Talleres vs. Unión

Santa Fe

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, Córdoba amanecerá con temperaturas frías y cielo nublado. Se espera una mínima de 3° y una máxima de 8°. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando 1°.

13/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Córdoba para el 13 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Córdoba para el 13 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 4°, con una sensación térmica de 1°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 789 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 8°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado y una alta humedad que acentúa la sensación de frío. No se esperan lluvias durante el día, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un cambio en las temperaturas. Para el lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Para el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se pronostica una mínima de 15° y una máxima de 28°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf