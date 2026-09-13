Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, el clima en Rosario se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 6°. La humedad se sitúa en un 72%, lo que genera una sensación de mayor frescura. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 4° y una máxima de 15°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto por nubes, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. La presión atmosférica es de 1037 hPa, lo que indica un ambiente estable.

Para los próximos días, el pronóstico se presenta variado. El lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, las temperaturas aumentarán, alcanzando una mínima de 7° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se mantendrá el cielo claro, con mínimas de 8° y máximas de 24°.

El jueves 17 de septiembre, se prevé un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 25°, aunque el cielo se tornará nuevamente nublado. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se espera un clima más cálido, con mínimas de 12° y máximas que podrían alcanzar los 29°, bajo un cielo despejado.