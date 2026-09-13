Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura es de 6°, con una sensación térmica de 4°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sur, contribuyendo a la sensación de frío.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en un 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. No se esperan lluvias, por lo que la jornada se desarrollará sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA presentan un panorama variado. Para el lunes 14 de septiembre, se anticipa un cielo despejado, con una mínima de 8° y una máxima de 16°. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 18°, manteniendo el cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se espera un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 9° y máximas de 13°, y algunas nubes en el cielo. Finalmente, el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 17°, con un cielo parcialmente nublado.