Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, el clima en Tucumán se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La temperatura actual es de 7°, con una sensación térmica que desciende a 4°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, lo que contribuye a la sensación de frío en la región.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con light rain, lo que limita la visibilidad a 10,000 metros. El viento sopla a una velocidad de 4 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1034 hPa. Estas condiciones hacen que el día sea ideal para actividades en interiores, dado el clima inestable.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 8°. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, lo que podría afectar la movilidad en la ciudad. La alta humedad y el viento suave también son factores a tener en cuenta para quienes planean salir.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el lunes 14 de septiembre la temperatura mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 16°, con un cielo mayormente nublado. El martes 15 de septiembre, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 8° y máximas de 25°, bajo un cielo despejado. Este cambio en las condiciones meteorológicas permitirá disfrutar de un clima más cálido y soleado en los días siguientes.

El miércoles 16 de septiembre se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. Para el jueves 17 de septiembre, se espera un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 28°, aunque el cielo estará mayormente nublado. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 28°, con un cielo también nublado.