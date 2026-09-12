Tras la sanción a Sainz, así quedó la grilla de largada en Madring con Colapinto protagonista

FOTO: Franco Colapinto brilló en la clasificación con su A526. (Foto: F1)

Franco Colapinto largará desde la novena posición este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en el nuevo circuito de Madring.

El argentino completó una gran clasificación con Alpine, llegó por primera vez a la Q3 y cerró su mejor vuelta en 1m32s903. Allí logró superar a Arvid Lindblad y terminó como “el mejor del resto”, por detrás de los principales equipos.

Norris se quedó con la pole

La primera posición será para Lando Norris, quien registró un tiempo de 1m31s824 y consiguió su 19° pole en la Fórmula 1.

El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que largará segundo. En la segunda fila estarán Max Verstappen, tercero, y Lewis Hamilton, cuarto.

La clasificación fue extremadamente ajustada: los cinco primeros quedaron encerrados en menos de dos décimas de segundo.

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Colapinto, entre los equipos de punta

Después de una jornada complicada en los entrenamientos, Colapinto consiguió dar un salto en la clasificación y meterse entre los diez mejores.

El piloto de Alpine partirá por delante de Arvid Lindblad, décimo con Racing Bulls, y tendrá por delante a Liam Lawson, octavo con Red Bull.

En la tercera fila estarán George Russell, sexto con Mercedes, y Oscar Piastri, séptimo con McLaren.

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Así quedó la grilla del GP de España

1)Lando Norris — McLaren

2)Kimi Antonelli — Mercedes

3)Max Verstappen — Red Bull

4)Lewis Hamilton — Ferrari

5)Charles Leclerc — Ferrari

6)George Russell — Mercedes

7)Oscar Piastri — McLaren

8)Liam Lawson — Red Bull

9)Franco Colapinto — Alpine

10)Arvid Lindblad — Racing Bulls

11)Nico Hülkenberg — Audi

12)Gabriel Bortoleto — Audi

13)Esteban Ocon — Haas

14)Pierre Gasly — Alpine

15)Yuki Tsunoda — Racing Bulls

16)Alexander Albon — Williams

17)Fernando Alonso — Aston Martin

18)Sergio Pérez — Cadillac

19)Valtteri Bottas — Cadillac

20)Carlos Sainz — Williams

21)Oliver Bearman — Haas

22)Lance Stroll — Aston Martin

Sainz pierde tres puestos

Carlos Sainz había clasificado en el 17° lugar, pero recibió una penalización de tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.

Por ese motivo, el español caerá al 20° puesto de la parrilla, mientras que Pérez y Bottas avanzarán una posición respecto de su resultado clasificatorio.

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Colapinto, en tanto, tendrá una oportunidad inmejorable para sumar puntos y pelear en la zona alta del pelotón en la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madring.