Tras la sanción a Sainz, así quedó la grilla de largada en Madring con Colapinto protagonista
El argentino llegó a la Q3 y fue “el mejor del resto” con Alpine. Norris y Antonelli partirán adelante, mientras Verstappen y Hamilton ocuparán la segunda fila.
12/09/2026 | 16:29Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto brilló en la clasificación con su A526. (Foto: F1)
Franco Colapinto largará desde la novena posición este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en el nuevo circuito de Madring.
El argentino completó una gran clasificación con Alpine, llegó por primera vez a la Q3 y cerró su mejor vuelta en 1m32s903. Allí logró superar a Arvid Lindblad y terminó como “el mejor del resto”, por detrás de los principales equipos.
Norris se quedó con la pole
La primera posición será para Lando Norris, quien registró un tiempo de 1m31s824 y consiguió su 19° pole en la Fórmula 1.
El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que largará segundo. En la segunda fila estarán Max Verstappen, tercero, y Lewis Hamilton, cuarto.
La clasificación fue extremadamente ajustada: los cinco primeros quedaron encerrados en menos de dos décimas de segundo.
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El campeón de Fórmula 1 compartió en Instagram la imagen de un pequeño kartista que utiliza un casco idéntico al suyo y que corría para llegar a la grilla.
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Colapinto, entre los equipos de punta
Después de una jornada complicada en los entrenamientos, Colapinto consiguió dar un salto en la clasificación y meterse entre los diez mejores.
El piloto de Alpine partirá por delante de Arvid Lindblad, décimo con Racing Bulls, y tendrá por delante a Liam Lawson, octavo con Red Bull.
En la tercera fila estarán George Russell, sexto con Mercedes, y Oscar Piastri, séptimo con McLaren.
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El piloto de Alpine destacó en Cadena 3 su vuelta en la Q2 y explicó qué le pasó en la tanda final. También habló de la exigencia del circuito y de sus expectativas para la carrera.
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Así quedó la grilla del GP de España
1)Lando Norris — McLaren
2)Kimi Antonelli — Mercedes
3)Max Verstappen — Red Bull
4)Lewis Hamilton — Ferrari
5)Charles Leclerc — Ferrari
6)George Russell — Mercedes
7)Oscar Piastri — McLaren
8)Liam Lawson — Red Bull
9)Franco Colapinto — Alpine
10)Arvid Lindblad — Racing Bulls
11)Nico Hülkenberg — Audi
12)Gabriel Bortoleto — Audi
13)Esteban Ocon — Haas
14)Pierre Gasly — Alpine
15)Yuki Tsunoda — Racing Bulls
16)Alexander Albon — Williams
17)Fernando Alonso — Aston Martin
18)Sergio Pérez — Cadillac
19)Valtteri Bottas — Cadillac
20)Carlos Sainz — Williams
21)Oliver Bearman — Haas
22)Lance Stroll — Aston Martin
Sainz pierde tres puestos
Carlos Sainz había clasificado en el 17° lugar, pero recibió una penalización de tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.
Por ese motivo, el español caerá al 20° puesto de la parrilla, mientras que Pérez y Bottas avanzarán una posición respecto de su resultado clasificatorio.
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Colapinto, en tanto, tendrá una oportunidad inmejorable para sumar puntos y pelear en la zona alta del pelotón en la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madring.
Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino que largará desde la novena posición? Franco Colapinto es el piloto argentino que largará desde la novena posición en el Gran Premio de España.
¿Dónde se disputará el Gran Premio? El Gran Premio de España se disputará en el nuevo circuito de Madring.
¿Cuándo se llevará a cabo la carrera? La carrera se llevará a cabo este domingo.
¿Quién obtuvo la pole position? Lando Norris obtuvo la pole position con un tiempo de 1m31s824.
¿Qué sanción recibió Carlos Sainz? Carlos Sainz recibió una penalización de tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.