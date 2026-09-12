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Cadena 3 en la F1

Tras la sanción a Sainz, así quedó la grilla de largada en Madring con Colapinto protagonista

El argentino llegó a la Q3 y fue “el mejor del resto” con Alpine. Norris y Antonelli partirán adelante, mientras Verstappen y Hamilton ocuparán la segunda fila.

12/09/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto brilló en la clasificación con su A526. (Foto: F1)

FOTO: Franco Colapinto brilló en la clasificación con su A526. (Foto: F1)

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Franco Colapinto largará desde la novena posición este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará en el nuevo circuito de Madring.

El argentino completó una gran clasificación con Alpine, llegó por primera vez a la Q3 y cerró su mejor vuelta en 1m32s903. Allí logró superar a Arvid Lindblad y terminó como “el mejor del resto”, por detrás de los principales equipos.

Norris se quedó con la pole

La primera posición será para Lando Norris, quien registró un tiempo de 1m31s824 y consiguió su 19° pole en la Fórmula 1.

El británico superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, que largará segundo. En la segunda fila estarán Max Verstappen, tercero, y Lewis Hamilton, cuarto.

La clasificación fue extremadamente ajustada: los cinco primeros quedaron encerrados en menos de dos décimas de segundo.

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Colapinto, entre los equipos de punta

Después de una jornada complicada en los entrenamientos, Colapinto consiguió dar un salto en la clasificación y meterse entre los diez mejores.

El piloto de Alpine partirá por delante de Arvid Lindblad, décimo con Racing Bulls, y tendrá por delante a Liam Lawson, octavo con Red Bull.

En la tercera fila estarán George Russell, sexto con Mercedes, y Oscar Piastri, séptimo con McLaren.

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Así quedó la grilla del GP de España

1)Lando NorrisMcLaren

2)Kimi AntonelliMercedes

3)Max VerstappenRed Bull

4)Lewis HamiltonFerrari

5)Charles LeclercFerrari

6)George RussellMercedes

7)Oscar PiastriMcLaren

8)Liam LawsonRed Bull

9)Franco ColapintoAlpine

10)Arvid LindbladRacing Bulls

11)Nico HülkenbergAudi

12)Gabriel BortoletoAudi

13)Esteban OconHaas

14)Pierre GaslyAlpine

15)Yuki TsunodaRacing Bulls

16)Alexander AlbonWilliams

17)Fernando AlonsoAston Martin

18)Sergio PérezCadillac

19)Valtteri BottasCadillac

20)Carlos SainzWilliams

21)Oliver BearmanHaas

22)Lance StrollAston Martin

Sainz pierde tres puestos

Carlos Sainz había clasificado en el 17° lugar, pero recibió una penalización de tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.

Por ese motivo, el español caerá al 20° puesto de la parrilla, mientras que Pérez y Bottas avanzarán una posición respecto de su resultado clasificatorio.

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Colapinto, en tanto, tendrá una oportunidad inmejorable para sumar puntos y pelear en la zona alta del pelotón en la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madring.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que largará desde la novena posición? Franco Colapinto es el piloto argentino que largará desde la novena posición en el Gran Premio de España.

¿Dónde se disputará el Gran Premio? El Gran Premio de España se disputará en el nuevo circuito de Madring.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera? La carrera se llevará a cabo este domingo.

¿Quién obtuvo la pole position? Lando Norris obtuvo la pole position con un tiempo de 1m31s824.

¿Qué sanción recibió Carlos Sainz? Carlos Sainz recibió una penalización de tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.

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