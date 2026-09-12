Independiente Rivadavia se impuso ante Aldosivi y se posiciona como líder de la Tabla Anual

Independiente Rivadavia de Mendoza logró una emocionante victoria por 4 a 3 sobre Aldosivi en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura y se posicionó como el líder de la tabla anual. Los goles del equipo mendocino fueron anotados por Álex Arce, quien marcó en dos ocasiones, además de José Florentín y Gonzalo Ríos. Por su parte, Aldosivi, que se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, consiguió sus goles a través de Tomás Fernández, Lucas Castro y Joaquín Pombo.

El partido comenzó con gran intensidad, donde ambos equipos mostraron su deseo de abrir el marcador. En los primeros minutos, Maximiliano Sals intentó desde fuera del área, aunque su disparo se fue por encima del arco. Sin embargo, a los 10 minutos, Arce lanzó un centro desde la izquierda que fue conectado por Gonzalo Ríos, quien marcó el 1 a 0 para Independiente Rivadavia.

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El empate para Aldosivi llegó a los 13 minutos. Después de un error en la salida, Bottari perdió el balón, lo que permitió a Nicolás Gaitán asistir a Tomás Fernández, quien definió ante el arquero.

A los 19 minutos, José Florentín volvió a poner en ventaja a la Lepra Mendocina. Tras un córner que fue rechazado, Ríos recuperó el rebote y Florentín se anticipó en el área chica para anotar. Luego de revisar la jugada en el VAR por una posible posición de offside, el árbitro Darío Herrera validó el gol.

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¡JUGADÓN DE FERNÁNDEZ Y GOL DE ARCE PARA EL CUARTO!



El delantero marcó para poner el 4-2 de Independiente Rivadavia ante Aldosivi.



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Antes de finalizar la primera mitad, el VAR intervino nuevamente para revisar una posible mano en el área de Aldosivi. Tras la revisión, se sancionó un penal para Independiente Rivadavia, y Alex Arce lo ejecutó en tiempo de descuento, anotando el tercer gol para su equipo.

En el segundo tiempo, Aldosivi no se dio por vencido y continuó buscando el empate. A los 14 minutos, Tomás Fernández realizó una gran jugada por la derecha, centrando para Lucas Castro, quien descontó para la visita.

A pesar del gol del Tiburón, el partido mantuvo su rumbo. Con el marcador 3-2 a favor, Independiente Rivadavia continuó atacando, y a los 30 minutos, Álex Arce marcó un golazo tras una asistencia de Matías Fernández. El último gol del partido llegó de parte de Joaquín Pombo, a los 47 minutos, para Aldosivi.

Con este resultado, Independiente Rivadavia suma 14 puntos en el Grupo B del Torneo Clausura, ubicándose en la cuarta posición. En la tabla anual, alcanzó las 48 unidades, consolidándose como el líder absoluto. Por detrás, se encuentran Argentinos con 46 y Vélez con 45.

Aldosivi, por su parte, sigue enfrentando dificultades en la parte baja de la tabla. El Tiburón se encuentra en la penúltima posición con 13 puntos, y Estudiantes de Río Cuarto podría alcanzarlo si logra una victoria en su próximo encuentro, lo que lo dejaría en zona de descenso. Además, Aldosivi es el penúltimo en la tabla de promedios.