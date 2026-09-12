Ozempic podría ralentizar el envejecimiento, según un estudio con ratones

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley, reveló que el semaglutide, el ingrediente activo de medicamentos como Ozempic y Wegovy, podría tener un impacto significativo en el proceso de envejecimiento. Este fármaco no solo ayudó a ratones sanos y mayores a vivir más tiempo, sino que también mejoró su memoria, función muscular y control de azúcar en sangre.

Los investigadores, financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), compararon los efectos del semaglutide con la restricción calórica, una de las intervenciones más conocidas para extender la vida en animales de laboratorio. Si bien el medicamento replicó muchos de los efectos anti-envejecimiento de una dieta con menos calorías, en varios aspectos importantes pareció ir aún más allá.

Los hallazgos sugieren que los medicamentos GLP-1 podrían influir directamente en el proceso de envejecimiento. Estudios anteriores han demostrado que estos fármacos pueden retrasar la aparición de múltiples enfermedades relacionadas con la edad. El doctor Rafael de Cabo, investigador principal en el NIA, comentó: "La mayoría de las enfermedades crónicas están profundamente arraigadas en el proceso de envejecimiento. Si los agonistas del GLP-1 efectivamente lo ralentizan, entonces una amplia gama de beneficios clínicos es exactamente lo que se esperaría ver".

Para evaluar el efecto del semaglutide en un contexto de envejecimiento ya avanzado, un equipo liderado por la doctora Danica Chen administró el fármaco a ratonas de 20 meses durante tres meses. Comparadas con las que no recibieron tratamiento, las ratonas tratadas mostraron una mejor función muscular y cognitiva, así como mejoras en varios indicadores biológicos asociados con el envejecimiento, como una menor inflamación y un menor declive en la capacidad del cuerpo para reparar y regenerar tejidos.

Los resultados en cuanto a la longevidad fueron particularmente impactantes. En un grupo separado de ratonas que recibieron semaglutide hasta su muerte, la esperanza de vida media fue casi 100 días más larga que en las ratonas no tratadas.

El equipo de investigación también se cuestionó si los efectos anti-envejecimiento observados eran simplemente el resultado de una reducción en la ingesta calórica, dado que el semaglutide disminuye el apetito. Para probar esta hipótesis, compararon directamente el semaglutide con la restricción calórica. Durante cinco meses, un grupo de ratonas recibió semaglutide, mientras que otro fue sometido a una dieta con un 24% menos de calorías, diseñada para coincidir con lo que las ratonas tratadas estaban consumiendo.

Ambos enfoques produjeron efectos similares, y la mayoría de las mediciones fisiológicas se mantuvieron estables. Sin embargo, el semaglutide destacó en varias áreas. Las ratonas que recibieron el fármaco mejoraron en comportamiento exploratorio, memoria espacial y mantenimiento de azúcar en sangre. Su tasa metabólica también se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el metabolismo se redujo en las ratonas sometidas a restricción calórica.

Estos resultados sugieren que el semaglutide podría estar actuando de manera diferente a simplemente recrear los efectos de comer menos. La doctora Chen afirmó: "Estas diferencias apuntan a la posibilidad de que los medicamentos GLP-1 accedan a una vía biológica independiente de la restricción calórica. Descubrir esta posible ruta y los beneficios que pueden derivarse específicamente de ella es una dirección importante para futuras investigaciones en el desarrollo de intervenciones que mejoren la longevidad".

A pesar de que los hallazgos podrían abrir nuevas direcciones en la investigación sobre la longevidad, no demuestran que Ozempic, Wegovy o otros medicamentos GLP-1 puedan extender la vida humana. Se necesitarán más estudios clínicos para determinar si los efectos observados en ratones se traducen en beneficios para las personas. Por ejemplo, un análisis reciente del ensayo SLIM LIVER es un primer paso, pero se requerirán más investigaciones para establecer si los medicamentos GLP-1 pueden influir de manera significativa en el envejecimiento o la longevidad humana.

La doctora Chen también mencionó que futuros estudios clínicos podrían investigar estos fármacos en adultos mayores sanos. Si se encuentran beneficios similares en personas sin obesidad o diabetes, las aplicaciones potenciales de los tratamientos con GLP-1 podrían ampliarse considerablemente.