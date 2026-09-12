Tesla revela la fecha de lanzamiento del nuevo Roadster: ¡el 1 de octubre ya es una realidad!

Tesla anunció que finalmente revelará la segunda generación de su famoso Roadster el próximo 1 de octubre. Este anuncio se realizó a través de un post en X, donde la compañía publicó la frase "Go for launch" junto a una imagen que marca la fecha de lanzamiento. Esta nueva versión del Roadster, que ha sido esperada desde su anuncio en noviembre de 2017, ha sufrido varios retrasos en su producción.

La imagen compartida por Tesla también sugiere la inclusión de propulsores de gas frío, un desarrollo que proviene de SpaceX, la otra empresa de Elon Musk. Estos propulsores permitirían que el Roadster realice maniobras de vuelo, aunque se espera que esta opción sea opcional.

A pesar de la emoción por el lanzamiento, Musk ha reconocido que, aunque se realice la presentación del vehículo, la producción del Roadster no comenzará hasta dentro de 12 a 18 meses después de la revelación. Esto significa que, a pesar de la fecha de lanzamiento, los primeros clientes aún tendrán que esperar un tiempo considerable para recibir sus vehículos.

El Roadster original fue presentado con grandes expectativas y ha sido objeto de comentarios en redes sociales, especialmente cuando Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó su frustración por la larga espera tras pagar un adelanto de 50.000 dólares. Musk respondió que Altman había recibido un reembolso.

Recientemente, The Information reportó que el diseño original del Roadster de 2017 ha sido completamente abandonado a favor de un nuevo diseño que será presentado en la próxima revelación. Con la cuenta regresiva en marcha, los entusiastas de los automóviles eléctricos están ansiosos por ver qué innovaciones traerá esta nueva versión del Roadster.