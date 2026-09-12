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Tesla revela la fecha de lanzamiento del nuevo Roadster: ¡el 1 de octubre ya es una realidad!

Después de múltiples retrasos, Tesla confirmó que el nuevo Roadster será presentado el 1 de octubre. Este vehículo, que promete innovaciones como propulsores de gas frío, fue anunciado originalmente en 2017.

12/09/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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Tesla anunció que finalmente revelará la segunda generación de su famoso Roadster el próximo 1 de octubre. Este anuncio se realizó a través de un post en X, donde la compañía publicó la frase "Go for launch" junto a una imagen que marca la fecha de lanzamiento. Esta nueva versión del Roadster, que ha sido esperada desde su anuncio en noviembre de 2017, ha sufrido varios retrasos en su producción.

La imagen compartida por Tesla también sugiere la inclusión de propulsores de gas frío, un desarrollo que proviene de SpaceX, la otra empresa de Elon Musk. Estos propulsores permitirían que el Roadster realice maniobras de vuelo, aunque se espera que esta opción sea opcional.

A pesar de la emoción por el lanzamiento, Musk ha reconocido que, aunque se realice la presentación del vehículo, la producción del Roadster no comenzará hasta dentro de 12 a 18 meses después de la revelación. Esto significa que, a pesar de la fecha de lanzamiento, los primeros clientes aún tendrán que esperar un tiempo considerable para recibir sus vehículos.

El Roadster original fue presentado con grandes expectativas y ha sido objeto de comentarios en redes sociales, especialmente cuando Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó su frustración por la larga espera tras pagar un adelanto de 50.000 dólares. Musk respondió que Altman había recibido un reembolso.

Recientemente, The Information reportó que el diseño original del Roadster de 2017 ha sido completamente abandonado a favor de un nuevo diseño que será presentado en la próxima revelación. Con la cuenta regresiva en marcha, los entusiastas de los automóviles eléctricos están ansiosos por ver qué innovaciones traerá esta nueva versión del Roadster.

Lectura rápida

¿Qué anunció Tesla?
Tesla anunció que el nuevo Roadster será presentado el 1 de octubre.

¿Cuándo fue anunciado originalmente el Roadster?
El Roadster fue anunciado por primera vez en noviembre de 2017.

¿Qué innovaciones se esperan en el nuevo Roadster?
Se espera que incluya propulsores de gas frío desarrollados por SpaceX.

¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los compradores?
Los compradores deberán esperar entre 12 y 18 meses después de la presentación para recibir sus vehículos.

¿Quién expresó su frustración sobre el retraso?
Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó su frustración sobre la larga espera.

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