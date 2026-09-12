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Talleres recuperó la sonrisa: le ganó a Unión en el Kempes y sumó su primer triunfo con De Felippe

Fue 2-1 en el Mario Alberto Kempes, con tantos del "Canario" Álvarez y Depietri. "El Tatengue" descontó en el cierre gracias a Ramírez. "La T" salió del fondo y llegó a los 8 puntos.

12/09/2026 | 21:50Redacción Cadena 3

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Talleres se reencontró con el triunfo y festejó ante su gente. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Talleres se reencontró con el triunfo y festejó ante su gente. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Talleres recibe a Unión en el Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Talleres recibe a Unión en el Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

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Talleres volvió a sonreír. El equipo de Omar De Felippe derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe en el estadio Mario Alberto Kempes, consiguió su primera victoria como local en el Torneo Clausura y logró salir del fondo de la Zona A.

La “T” fue superior durante buena parte del encuentro y justificó los tres puntos, más allá del descuento de Unión sobre el final, que le puso algo de suspenso a un partido que el conjunto cordobés había controlado.

Con la victoria, Talleres llegó a ocho puntos y dejó el último lugar de la zona, que ahora ocupa Central Córdoba con siete.

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El golazo del “Canario” para abrir el partido

Talleres encontró la ventaja a los 38 minutos gracias a Agustín “Canario” Álvarez Martínez.

El delantero uruguayo recibió en la puerta del área y sacó un potente derechazo que se clavó arriba, lejos del alcance del arquero de Unión. Un verdadero golazo que hizo explotar al Kempes y le permitió a la “T” irse al descanso en ventaja.

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Álvarez Martínez había tenido antes una buena oportunidad, cuando apareció para definir de primera tras un centro de Valentín Depietri, pero su remate se fue desviado.

Depietri amplió la ventaja

En el segundo tiempo, Talleres mantuvo el control y consiguió el segundo golpe a los 29 minutos.

El “Canario” Álvarez encabezó una contra y encontró sin marcas a Valentín Depietri, que ingresaba de frente al arco. El delantero definió con precisión y estableció el 2-0.

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Antes del segundo tanto, De Felippe había realizado modificaciones para darle mayor frescura al equipo: Giovanni Baroni y Diego Valoyes ingresaron en lugar de Franco Cristaldo y Rick.

Unión descontó sobre el final

Cuando Talleres parecía tener el partido resuelto, Eric Martínez marcó el descuento para Unión y le puso dramatismo a los últimos minutos.

La “T”, sin embargo, logró sostener la ventaja y celebró una victoria que necesitaba especialmente después de un comienzo irregular en el Clausura.

El triunfo también le permite al conjunto cordobés recuperar confianza de cara a la próxima fecha, en la que tendrá otro compromiso importante: visitará a Instituto el sábado 19 de septiembre a las 21.15.

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Lectura rápida

¿Qué necesita Talleres para mejorar su situación en el Torneo Clausura? Una victoria para empezar a revertir su situación.

¿Quién es el entrenador de Talleres? Omar De Felippe es el entrenador del equipo.

¿Cuándo jugará Talleres contra Unión? El partido se jugará este sábado a las 20.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué jugadores integraron el equipo titular en la práctica? Román Riquelme, Lautaro Ortiz y Federico Fattori fueron parte del equipo titular durante la práctica.

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