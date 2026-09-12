Talleres recuperó la sonrisa: le ganó a Unión en el Kempes y sumó su primer triunfo con De Felippe

FOTO: Talleres se reencontró con el triunfo y festejó ante su gente. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Talleres volvió a sonreír. El equipo de Omar De Felippe derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe en el estadio Mario Alberto Kempes, consiguió su primera victoria como local en el Torneo Clausura y logró salir del fondo de la Zona A.

La “T” fue superior durante buena parte del encuentro y justificó los tres puntos, más allá del descuento de Unión sobre el final, que le puso algo de suspenso a un partido que el conjunto cordobés había controlado.

Con la victoria, Talleres llegó a ocho puntos y dejó el último lugar de la zona, que ahora ocupa Central Córdoba con siete.

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El golazo del “Canario” para abrir el partido

Talleres encontró la ventaja a los 38 minutos gracias a Agustín “Canario” Álvarez Martínez.

El delantero uruguayo recibió en la puerta del área y sacó un potente derechazo que se clavó arriba, lejos del alcance del arquero de Unión. Un verdadero golazo que hizo explotar al Kempes y le permitió a la “T” irse al descanso en ventaja.

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Álvarez Martínez había tenido antes una buena oportunidad, cuando apareció para definir de primera tras un centro de Valentín Depietri, pero su remate se fue desviado.

Depietri amplió la ventaja

En el segundo tiempo, Talleres mantuvo el control y consiguió el segundo golpe a los 29 minutos.

El “Canario” Álvarez encabezó una contra y encontró sin marcas a Valentín Depietri, que ingresaba de frente al arco. El delantero definió con precisión y estableció el 2-0.

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Antes del segundo tanto, De Felippe había realizado modificaciones para darle mayor frescura al equipo: Giovanni Baroni y Diego Valoyes ingresaron en lugar de Franco Cristaldo y Rick.

Unión descontó sobre el final

Cuando Talleres parecía tener el partido resuelto, Eric Martínez marcó el descuento para Unión y le puso dramatismo a los últimos minutos.

La “T”, sin embargo, logró sostener la ventaja y celebró una victoria que necesitaba especialmente después de un comienzo irregular en el Clausura.

El triunfo también le permite al conjunto cordobés recuperar confianza de cara a la próxima fecha, en la que tendrá otro compromiso importante: visitará a Instituto el sábado 19 de septiembre a las 21.15.

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