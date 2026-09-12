Quedó detenido: encontraron una pistola en la casa del exsuegro del piloto asesinado

FOTO: Allanamiento en Misiones: hallan pistola en la casa del exsuegro del piloto asesinado

La Policía de Misiones realizó este sábado el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros que será analizada para determinar su posible uso en el crimen de Alfredo Wiebel Giampaoli, un empresario hotelero y piloto de automovilismo que fue asesinado el viernes en Puerto Iguazú.

El arma fue encontrada en la vivienda de su exsuegro, Ángel Ramón Zalazar, de 82 años, quien se encuentra detenido como principal sospechoso.

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Este hallazgo se produjo durante un allanamiento en una casa situada sobre la calle Félix de Azara, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción Nº3 de Puerto Iguazú. Durante el operativo, los agentes de la Unidad Regional V también incautaron un pantalón, un par de zapatillas y una campera, que serán analizados para determinar su relevancia en la investigación.

El crimen fue descubierto alrededor de las 11:15 de la mañana del viernes, tras un llamado al 911 que reportó a una persona herida en un predio entre las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Wiebel Giampaoli, de 48 años, sin signos vitales dentro de un local en construcción. El empresario había recibido un disparo de arma de fuego y su cuerpo fue trasladado a Posadas para la autopsia.

Zalazar se convirtió en el foco de los investigadores desde las primeras indagaciones, ya que, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, tras el ataque habría dejado el lugar en una Toyota SW4 y fue encontrado horas más tarde en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde ingresó para recibir atención médica y actualmente permanece internado bajo custodia policial.