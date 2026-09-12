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Choque entre un colectivo y un tren de carga en Córdoba: dos pasajeros lesionados

El impacto ocurrió este sábado al mediodía en inmediaciones de Del Kultrem e Ibar Segura Funes. Una mujer de 47 años fue trasladada y otro pasajero sufrió un traumatismo craneoencefálico leve.

12/09/2026 | 20:53Redacción Cadena 3

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Choque entre un colectivo y un tren de carga en Córdoba: dos pasajeros lesionados.

FOTO: Choque entre un colectivo y un tren de carga en Córdoba: dos pasajeros lesionados.

Choque entre un colectivo y un tren de carga en Córdoba: dos pasajeros lesionados.

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Dos pasajeros resultaron lesionados este sábado al mediodía tras el choque entre un colectivo urbano y un tren de carga en barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de las calles Del Kultrem e Ibar Segura Funes. Por causas que todavía se investigan, el colectivo habría colisionado con una formación ferroviaria conducida por un hombre.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 47 años que viajaba en el colectivo sufrió lesiones y fue asistida inicialmente en el lugar.

Posteriormente, la pasajera fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde quedó bajo atención médica para evaluar la gravedad de los traumatismos.

Otro pasajero también resultó afectado por el choque y recibió asistencia en el lugar. Los profesionales le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico leve, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Personal policial intervino en el lugar del siniestro y se inició una investigación para determinar las circunstancias y la mecánica de la colisión entre el colectivo urbano y el tren de carga.

Hasta el momento no fueron informadas las causas que provocaron el impacto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre un colectivo urbano y un tren de carga resultó en lesiones para dos pasajeros.

¿Quiénes fueron los afectados? Dos pasajeros, una mujer de 47 años y otro pasajero con un traumatismo craneoencefálico leve.

¿Cuándo sucedió el accidente? Este sábado al mediodía.

¿Dónde ocurrió el siniestro? En barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba, cerca de las calles Del Kultrem e Ibar Segura Funes.

¿Cómo se está manejando la situación? Personal policial investiga las circunstancias y la mecánica de la colisión.

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