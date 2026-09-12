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Un misil: así fue el golazo del "Canario" Álvarez Martínez para el 1-0 de Talleres

El delantero uruguayo recibió en tres cuartos y sacó un derechazo cruzado que se clavó contra el travesaño ante Unión en el Kempes.

12/09/2026 | 21:29Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Canario" fue la gran figura de Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: "El Canario" fue la gran figura de Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: "El Canario" fue la gran figura de Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

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Talleres se puso 1-0 arriba ante Unión de Santa Fe en el Mario Alberto Kempes gracias a una verdadera obra de arte de Agustín “Canario” Álvarez Martínez.

A los 38 minutos, el delantero uruguayo recibió la pelota en tres cuartos de cancha, se acomodó y sacó un derechazo cruzado y preciso que se metió contra el travesaño. Una definición espectacular para darle la ventaja al equipo cordobés.

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El atacante de 25 años volvió a convertir en su cuarto partido con la camiseta de Talleres. Ya había marcado en su debut frente a Rosario Central y ahora suma dos goles desde su llegada al fútbol argentino.

Lectura rápida

¿Quién anotó el gol para Talleres?
Agustín “Canario” Álvarez Martínez anotó el gol para Talleres.

¿Qué resultado tuvo el partido?
Talleres ganó 1-0 a Unión de Santa Fe.

¿Dónde se jugó el partido?
En el Mario Alberto Kempes.

¿Cuándo se produjo el gol?
A los 38 minutos del primer tiempo.

¿Cuántos goles ha marcado Álvarez en Talleres?
Ha marcado dos goles en cuatro partidos con la camiseta de Talleres.

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