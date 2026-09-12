Un misil: así fue el golazo del "Canario" Álvarez Martínez para el 1-0 de Talleres

FOTO: "El Canario" fue la gran figura de Talleres. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

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Talleres se puso 1-0 arriba ante Unión de Santa Fe en el Mario Alberto Kempes gracias a una verdadera obra de arte de Agustín “Canario” Álvarez Martínez.

A los 38 minutos, el delantero uruguayo recibió la pelota en tres cuartos de cancha, se acomodó y sacó un derechazo cruzado y preciso que se metió contra el travesaño. Una definición espectacular para darle la ventaja al equipo cordobés.

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¡QUÉ LOCURA! Agustín Álvarez apuntó, disparó y metió un tremendo golazo para que Talleres se ponga 1-0 vs. Unión.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/L5AbqAZRX9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

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El atacante de 25 años volvió a convertir en su cuarto partido con la camiseta de Talleres. Ya había marcado en su debut frente a Rosario Central y ahora suma dos goles desde su llegada al fútbol argentino.