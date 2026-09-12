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Briatore llenó de elogios a Colapinto tras la gran clasificación: "Fue excepcional"

El argentino largará noveno en el Gran Premio de España de Fórmula 1, tras una gran actuación que sorprendió a su equipo.

12/09/2026 | 20:08Redacción Cadena 3

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Colapinto junto a Briatore, jefe del equipo Alpine.

FOTO: Colapinto junto a Briatore, jefe del equipo Alpine.

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El director de la escudería Alpine, Flavio Briatore, describió a Franco Colapinto como un "fenómeno" tras su impresionante clasificación. El piloto argentino comenzará la carrera desde el noveno puesto en el Gran Premio de España de Fórmula 1, programado para este domingo.

El italiano celebró el desempeño del pilarense, quien avanzó a Q3 y logró un tiempo destacado que lo posicionó entre los diez mejores del circuito de Madrid, superando a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien finalizó en el décimo cuarto lugar.

"Colapinto, fenómeno", afirmó Briatore en declaraciones a la prensa, mientras se le vio celebrando en los boxes por la notable actuación del argentino, quien pilotó un monoplaza que inicialmente no parecía tener muchas probabilidades de éxito.

Además, el director de Alpine añadió que "Franco estuvo excepcional", expresando su satisfacción por el rendimiento del piloto, quien fue confirmado recientemente para la próxima temporada en la escudería francesa, a pesar de los rumores que lo vinculaban con un posible regreso a Williams.

Así, Colapinto comenzará desde la quinta fila en el Gran Premio de España, mientras que la pole position fue ocupada por el británico Lando Norris (McLaren), seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en las primeras posiciones.

Lectura rápida

¿Quién elogió a Colapinto?
Flavio Briatore, director de la escudería Alpine, lo calificó como un "fenómeno".

¿Dónde se llevará a cabo la carrera?
El Gran Premio de España de Fórmula 1 se desarrollará en Madrid.

¿Qué puesto obtuvo Colapinto en la clasificación?
Colapinto saldrá desde el noveno lugar en la parrilla de salida.

¿Quiénes ocuparon las primeras posiciones?
Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen fueron los tres primeros en la clasificación.

¿Qué dijo Briatore sobre el desempeño de Colapinto?
Briatore afirmó que Colapinto estuvo "excepcional" en su actuación durante la clasificación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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