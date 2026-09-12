Turismo Carretera: Di Palma se llevó una espectacular pole position en el frío y la nieve puntanos

Luis José Di Palma -'Josito'- se quedó con una espectacular pole position de la Fecha 11 del Turismo Carretera bajo la nevisca que azotó durante toda la jornada al Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de San Luis, a bordo del Toyota Camry de RUS Med. Con Julián Santero de BMW y Mariano Werner y el Ford Mustang como escoltas, la pista mojada y las condiciones extremas convirtieron la clasificación en un verdadero desafío que mantuvo en vilo al estoico público que desde ayer puebla el perímetro del circuito con sus casillas y campamentos para ver el comienzo de la Copa de Oro 2026.

Ya se hacían las 5 de la tarde cuando la llovizna helada -con -3°C de sensación térmica- se mantenía sobre la carpeta asfáltica y los coches del TC salieron con el 2° Cuarta a la pista, quedando el 1° -con los 13 del play off- para el final.

En ese segmento se destacaron notablemente dos hombres y dos coches que bien podrían estar entre los del mejor grupo. Di Palma y Santero se sacaron chispas en la pista. El arrecifeño lideró de entrada con 1.46.3s y en su segunda vuelta bajó a 1.45.2s. Sin embargo el mendocino respondió con la cupé alemana y se puso adelante con 1.44.6s. No se arredró Josito y disparó con su última vuelta rápida el 1.44.379s que lo volvió a poner delante de Santero +0.2s, Bonelli +1.1s y mucho más lejos todavía, Todino, Trucco, Trosset, Ardusso, De Benedictis, Ebarlín y Agrelo.

Del 3° Cuarto, el único destacado fue Matías Canapino -Chevrolet-, metiéndose entre los 10 mejores, pero a 1.7s de diferencia, con una pista que no parecía mejorar nada. El fuerte despiste de Marco Dianda con su Dodge en el curvón grande puso un poco de zozobra, porque el cordobesito perdió totalmente el control cuando la máquina entró a mucha velocidad al pasto mojado y deslizando regresó a la pista, para cruzarla sin que nadie lo embista, afortunadamente.

En el 4° Cuarto, tampoco sucedió mucho, mientras la lluvia se hacía más profusa. El mejor del segmento, Rodrigo Lugón -Ford-, no pudo ni llegar al Top 20.

Al 1° Cuarto le tocó el cierre y pintaba para no cambiar mucho la cosa, por lo que se veía en los primeros giros. Salvo el escarceo inentendible entre Facundo Chapur -Torino- y Matías Rossi -Toyota-, disputándose el lugar en la pista para clasificar como si tuviera alguna importancia. Casi llegaron al toque y, al finalizar, discutieron fuerte.

Fuera de esto, enseguida comenzó a verse lo realmente importante en los parciales del Mustang blanco de Werner. El entrerriano lo hacía realmente bien y lo demostraban sus parciales en números morados, mientras Josito se comía las uñas siguiéndolo por los monitores. Su primera vuelta lo dejó 11°, sin embargo. Pero 'cargó la escopeta' y fue por la revancha en la siguiente. También coloreó de morado los dos primeros sectores y parecía que se venía la pole. Pero en la parte final de la pista, deslizó de más un par de veces y no solo no pudo con Di Palma, sino que quedó también detrás de Santero. Un gran trabajo, de todas formas el de Mariano, porque la pista había desmejorado notablemente y, no obstante, dio muy buena lucha.

Fue la 6ª pole de Josito Di Palma en su trayectoria de TC y lo dejó delante de Santero, Werner, Bonelli, Todino, Trucco, Trosset, Ardusso, Matías Canapino y Ebarlín, que completaron los diez primeros puestos.

El orden de partida de las tres series clasificatorias del domingo, será el siguiente:

Grilla de la 1ª Serie -10:45 hs., 5 vueltas-

Grilla de la 2ª Serie -11:20 hs., 5 vueltas-

Grilla de la 3ª Serie -11:45 hs., 5 vueltas-

Y la final de 25 vueltas o 50' minutos máximo, se pondrá en marcha a las 14:00 horas.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis. Fotografías de ACTC Prensa.