Con un gol agónico de Almada, River le ganó a Atlético Tucumán y se mete en la pelea

River consiguió una victoria agónica y emotiva ante Atlético Tucumán. El Millonario se impuso 2-1 este sábado en el Monumental José Fierro, bajo una intensa lluvia, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Thiago Almada apareció a los 90 minutos para marcar el gol de la victoria y darle tres puntos muy valiosos al equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio.

Con este resultado, River consiguió además volver a ganar en la provincia de Tucumán después de siete años y encadenó su tercera victoria consecutiva desde la salida de Eduardo Coudet.

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El partido tuvo un quiebre temprano, a los 12 minutos, cuando Franco Nicola fue expulsado por una infracción peligrosa sobre Lucas Martínez Quarta. El atacante del Decano levantó su pierna a la altura de la cabeza del defensor y el árbitro Andrés Gariano le mostró la tarjeta roja.

Con un jugador más, River tomó el control del encuentro y encontró la ventaja a los 21 minutos. Tobías Andrada culminó una buena jugada colectiva y puso el 1-0 para el conjunto visitante.

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TREMENDA PATADA DE NICOLA Y ROJA PARA ATLÉTICO TUCUMÁN



El 10 del Decano y un fuerte cruce ante Martínez Quarta.



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El Millonario tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia, entre ellas un remate de Fausto Vera que pasó cerca del palo y otro intento de Andrada desde afuera del área que fue controlado por Luis Ingolotti.

En el complemento, River no logró liquidar el partido y Atlético Tucumán comenzó a encontrar espacios pese a jugar con diez futbolistas.

A los 74 minutos, Alexis Canelo tuvo una chance inmejorable para el local: quedó mano a mano con Santiago Beltrán y sacó un remate que terminó pegando en el palo izquierdo.

Nueve minutos después, el Decano encontró el empate. Clever Ferreira ganó en las alturas tras un tiro libre y conectó un cabezazo a quemarropa para establecer el 1-1.

Cuando el empate parecía sellado, River tuvo una última reacción. A los 90 minutos, Juan Cruz Meza protagonizó una gran acción individual, con caño incluido, y luego cedió para Lucas Beltrán.

El delantero asistió a Thiago Almada, quien definió para marcar el 2-1 y desatar el festejo del Millonario bajo la lluvia.

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EL GOL AGÓNICO DE ALMADA PARA RIVER



El 2??3?? del Millonario finalizó una gran jugada de Meza y puso el 2-1 ante Atlético Tucumán.



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El equipo de Ponzio sostuvo la ventaja en los minutos finales y se llevó tres puntos importantes de Tucumán, que le permiten mantenerse en los primeros lugares de la Tabla Anual y meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura.

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