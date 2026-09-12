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El frío se despide del AMBA: se espera un aumento de temperaturas en Buenos Aires

El frío persistirá en Buenos Aires hasta el domingo, tras una semana marcada por viento del sudeste y máximas inusualmente bajas.

12/09/2026 | 19:13Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 12 de septiembre (NA)- La ola de frío que afectó a la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana, con temperaturas mínimas que oscilaron entre 6?°C y 11?°C y máximas que en algunos días no superaron los 12?°C, se mantendrá en el AMBA hasta el domingo, según indican los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes privadas.

La combinación de viento del sudeste, ráfagas de hasta 50?km/h y la leve Sudestada fueron factores clave en el descenso de temperaturas y las jornadas grises que caracterizaron el cierre de la semana.

Este sábado se presentó con un cielo mayormente nublado y lloviznas débiles, registrándose temperaturas de entre 7?°C y 12?°C, muy por debajo de los promedios normales para septiembre, que suelen rondar los 20?°C. Además, la Sudestada provocó crecidas moderadas en el Río de la Plata, alcanzando pleamares cercanas a 2,30?m en los puertos del AMBA.

Para el domingo, el SMN anticipa que el ambiente frío persistirá, con una mínima de 6?°C y una máxima de 13?°C, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Este será el último día con temperaturas invernales antes de un cambio notable en el clima.

A partir del lunes, se prevé un incremento gradual de las temperaturas. Las proyecciones indican condiciones estables, sin precipitaciones, y máximas que alcanzarán 16?°C, gracias al viento del norte que favorecerá el aumento térmico. El martes se espera que continúe esta tendencia, con valores entre 8?°C y 19?°C, aunque una rotación temporaria del viento hacia el sur podría ocasionar un leve descenso el miércoles, cuando se anticipan temperaturas de 6?°C a 16?°C.

El clima más templado llegará el jueves y viernes, con máximas pronosticadas de 23?°C y 25?°C, respectivamente, en un escenario de mayor estabilidad y predominancia del sol. Así, el frío que caracterizó la semana dará paso a un periodo más acorde a la transición hacia la primavera.

Agencia NA.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático afecta a Buenos Aires?
Una ola de frío que mantiene temperaturas inusualmente bajas.

¿Cuáles son las temperaturas previstas para el domingo?
Se esperan mínimas de 6?°C y máximas de 13?°C.

¿Qué cambios se anticipan para la próxima semana?
Se prevé un aumento progresivo de las temperaturas, alcanzando hasta 25?°C hacia el fin de semana.

¿Qué fenómeno meteorológico ha influido en el clima actual?
La Sudestada, con vientos del sudeste y lloviznas, ha generado el descenso térmico.

¿Qué se espera para el Río de la Plata?
Se han registrado crecidas moderadas, con pleamares cercanas a 2,30?m.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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