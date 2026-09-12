El sorprendente pasado volcánico de Mercurio: menos sílice de lo esperado

En un descubrimiento que podría cambiar la comprensión de la historia volcánica de Mercurio, científicos del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar y las universidades de Münster y Göttingen en Alemania, revelaron que la superficie del planeta contiene significativamente menos sílice de lo que se había estimado anteriormente. Este hallazgo sugiere que Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tuvo un pasado volcánico mucho más intenso y caliente de lo que se creía.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Planetary Research, donde explicaron que el sílice, que compone alrededor del 37 por ciento de la materia superficial de Mercurio, es hasta un 25 por ciento menos que las estimaciones previas. Este compuesto es muy común en la Tierra, donde se encuentra en materiales como la arena y en rocas volcánicas como el basalto.

La baja concentración de sílice en la superficie de Mercurio podría ofrecer pistas sobre cómo se formó su corteza. Según el autor principal del estudio, Christian Renggli, los resultados sugieren que las rocas volcánicas de Mercurio se formaron a partir de material del manto más profundamente derretido de lo que se había asumido. A medida que el manto se enfría, las primeras rocas que se solidifican contienen menos sílice, mientras que las que emergen más tarde tienden a tener mayores concentraciones de este compuesto.

Este hallazgo también plantea la posibilidad de que la corteza de Mercurio originalmente contuviera más sílice, pero que haya perdido oxígeno con el tiempo. A pesar de que la investigación sobre la composición de Mercurio es compleja debido a la falta de muestras de roca del planeta, los científicos utilizaron observaciones de sensores remotos para obtener datos sobre la superficie.

Para mejorar sus estimaciones, los investigadores crearon pequeñas esferas de vidrio en el laboratorio, que contenían cantidades controladas de sílice. Estas esferas ayudaron a calibrar las mediciones de radiación infrarroja emitida por la superficie de Mercurio. Antes de aplicar esta técnica al planeta, la probaron en la Luna, donde compararon sus resultados con muestras reales traídas a la Tierra.

Los científicos ahora esperan que la misión BepiColombo, programada para entrar en órbita alrededor de Mercurio en noviembre de este año, confirme sus hallazgos. El instrumento MERTIS de BepiColombo proporcionará mediciones infrarrojas más precisas de Mercurio, lo que permitirá a los investigadores obtener una imagen más clara de las condiciones extremas que moldearon su corteza hace miles de millones de años.