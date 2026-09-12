Desarrollan estrategia matemática para ganar en Wordle el 99% de las veces

Cada día, millones de personas juegan Wordle, el popular juego de adivinar palabras de cinco letras. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Binghamton, del Estado de Nueva York, anunció que ha desarrollado una estrategia matemática que mejora drásticamente las probabilidades de ganar, alcanzando un 99% de éxito en simulaciones.

La clave de esta estrategia se basa en la teoría de la información, que prioriza las palabras que revelan la mayor cantidad de información útil, en lugar de simplemente adivinar las respuestas más probables. Este enfoque se apoya en el concepto de entropía de Shannon, que mide la incertidumbre y ayuda a determinar qué opción puede proporcionar más información sobre la palabra oculta.

En Wordle, los jugadores tienen seis intentos para adivinar una palabra secreta. Cada intento proporciona pistas a través de un sistema de colores: el gris indica que la letra no está en la palabra, el amarillo significa que la letra está presente pero en la posición incorrecta, y el verde señala que la letra es correcta y está en la posición adecuada. Esta mecánica convierte a Wordle en un problema natural para la teoría de la información, ya que cada intento ayuda a reducir el conjunto de posibles respuestas.

El equipo, liderado por el profesor asistente Congyu "Peter" Wu, enfatizó que en lugar de elegir la palabra que parece más probable como respuesta, el enfoque debería centrarse en aquellas que eliminan la mayor cantidad de opciones posibles. "Una suposición no tiene que ser la respuesta más probable; simplemente tiene que ser informativa", explicó Donald Stephens, un estudiante de doctorado en la universidad. Esta estrategia permite resolver el juego en menos intentos al maximizar la reducción de la incertidumbre.

El método se aleja de la estrategia convencional que se basa en elegir letras comunes, como "A", "E" o "R". En simulaciones, el nuevo enfoque logró resolver el 99% de los rompecabezas de Wordle, mientras que la estrategia de letras comunes solo alcanzó un 90% de éxito. Esto resalta la importancia de elegir palabras que ofrezcan la mayor cantidad de nueva información, en lugar de simplemente optar por letras que suelen aparecer con frecuencia.

El proyecto no comenzó como una investigación formal, sino que surgió de un ejercicio en clase donde los estudiantes debían demostrar cómo la teoría de la información podía resolver un problema real. Talal Aladaileh, coautor del estudio, destacó que la evolución del proyecto refleja la rigurosidad y profundidad del programa de la Escuela de Ciencia de Sistemas e Ingeniería Industrial de la universidad.

El trabajo, titulado "Solucionando Wordle Usando la Teoría de la Información", fue publicado en el Northeast Journal of Complex Systems. Este avance no solo muestra la aplicación práctica de conceptos matemáticos, sino que también ilustra cómo la teoría de la información puede ser utilizada para mejorar la toma de decisiones en tareas cotidianas.