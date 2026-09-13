Los oscuros secretos de las nubes amarillas de Venus: un misterio centenario

Las nubes de Venus, que en la luz visible parecen de un amarillo pálido, revelan un panorama muy diferente en longitudes de onda ultravioleta. En este rango, se observan características oscuras y brillantes que han intrigado a los científicos durante aproximadamente un siglo. Este fenómeno se debe a un material no identificado, conocido como el "absorbedor desconocido", que hasta ahora no había podido ser caracterizado.

Recientemente, un equipo internacional de investigadores ha logrado establecer nuevos límites numéricos sobre las propiedades de esta sustancia misteriosa. Mediante observaciones de Venus y modelado de transferencia radiativa, los científicos estimaron cuán fuertemente el líquido dentro de las gotas de nubes del planeta debe absorber luz ultravioleta y azul para coincidir con lo que las naves espaciales y telescopios han observado.

Un nuevo enfoque para entender las nubes de Venus

El estudio, publicado en la revista Astrobiology, abordó el problema de manera innovadora. El autor principal, Dr. Jan Spacek, propuso imaginar cómo sería el material de las nubes de Venus si las gotas pudieran ser recolectadas y estudiadas en un cuvette espectrométrico como un líquido a granel.

Esta distinción es importante, ya que una nube puede parecer muy diferente del material que realmente compone sus partículas. Un ejemplo familiar es el humo del cigarrillo, que puede parecer blanco debido a la dispersión de la luz, pero que, al ser recogido en un frasco, se convierte en una mezcla densa de alquitrán.

Las nubes de Venus pueden comportarse según un principio óptico similar, dado que la distribución del tamaño de sus partículas es comparable a la del humo de cigarrillo. Como resultado, las nubes que parecen de un amarillo pálido desde lejos podrían contener un líquido que aparece sorprendentemente oscuro cuando se concentra.

"Nuestro modelo pregunta qué sucedería si pudiéramos recolectar ese material de nube en un cuvette y ponerlo en un espectrómetro de laboratorio", explicó Jan Spacek. "Esto es importante, ya que la absorción de luz en un líquido a granel puede estar correlacionada con la concentración de material que absorbe luz en la solución".

Mediciones de absorción de luz del material misterioso

Para hacer esta comparación posible, los investigadores combinaron observaciones de Venus con un modelo de transferencia radiativa que rastrea cómo la luz es dispersada y absorbida repetidamente por las gotas de nubes y las moléculas atmosféricas.

Luego, convirtieron las mediciones astronómicas en algo comúnmente utilizado en espectroscopía UV-visible de laboratorio: el coeficiente de absorción del líquido que compone las gotas de nubes. "La clave es que las partículas de nubes de Venus dispersan la luz solar de manera muy eficiente, por lo que el brillo observado desde el espacio no puede compararse directamente con la absorción de un líquido a granel medido en el laboratorio", indicó Dr. Yeon Joo Lee, del Grupo de Atmósferas Planetarias del Instituto de Ciencia Básica (IBS) de Corea del Sur, quien realizó los cálculos del modelo de transferencia radiativa en el estudio. "Al tener en cuenta la dispersión y absorción por las partículas de nubes y la atmósfera, el modelo nos permite estimar cuán fuertemente el líquido de las gotas de nubes debe absorber luz".

En el rango de longitudes de onda modelado de 365 a 455 nm, el coeficiente de absorción decádico requerido alcanza aproximadamente 1,278 cm-1 a 375 nm.

Este es un requisito exigente, lo que significa que el absorbedor desconocido debe ser extremadamente efectivo en la absorción de luz, existir en una concentración muy alta dentro de las gotas, o cumplir ambas condiciones.

¿Podrían las moléculas basadas en carbono ser la respuesta?

Una posible clase de sustancias que podrían tener una absorción tan fuerte son las moléculas orgánicas conjugadas altamente absorbentes. En este contexto, "orgánico" simplemente significa basado en carbono y no indica que el material provenga de vida.

Para moléculas con fortalezas de absorción similares a pigmentos porfirinoides eficientes, la concentración requerida sería aproximadamente de 10 gramos por litro.

Los investigadores enfatizan que no están sugiriendo que la clorofila, el hemo, o cualquier pigmento biológico particular sea responsable de las características oscuras ultravioleta de Venus. En cambio, esos compuestos son puntos de referencia útiles porque son ejemplos familiares de moléculas que absorben luz de manera muy eficiente.

La forma del espectro de absorción de Venus añade otra pista importante. Los compuestos orgánicos simples colocados en ácido sulfúrico concentrado pueden reaccionar para formar mezclas oscuras y químicamente complejas. Sin embargo, esas mezclas suelen absorber luz de manera amplia en todo el espectro visible, dándoles una apariencia marrón o negra.

Ese comportamiento no se ajusta al patrón inferido para Venus, donde la absorción cae abruptamente entre 365 y 455 nm. "Si la absorción de luz observada se debe a materia orgánica conjugada, el perfil de absorción relativamente agudo es consistente con un absorbedor químicamente definido que resiste la conversión en la mezcla tipo alquitrán que típicamente observamos con orgánicos disueltos en ácido sulfúrico concentrado", afirmó Spacek.

Nuevas limitaciones complican el misterio de Venus

En lugar de identificar de inmediato el absorbedor desconocido, los resultados restringen la lista de candidatos plausibles. "Paradójicamente, al colocar restricciones adicionales sobre el absorbedor desconocido, podríamos haber hecho el misterio aún más intrigante", comentó Janusz J. Petkowski, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wroclaw, Polonia.

Las explicaciones inorgánicas también enfrentan desafíos. "El modelo impone una restricción exigente a cualquier absorbedor propuesto", dijo Paul B. Rimmer, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. "Muchos de los candidatos inorgánicos propuestos necesitarían estar presentes en concentraciones muy altas para igualar la absorción requerida".

Es importante destacar que los hallazgos no demuestran que exista vida en las nubes de Venus, ni establecen que el absorbedor misterioso sea orgánico. En cambio, la investigación define requisitos cuantitativos específicos que cualquier material propuesto, ya sea orgánico o inorgánico, debe cumplir. Esto incluye cuán eficientemente absorbe luz, cuán concentrado debe estar, dónde se distribuye en la atmósfera y si puede existir de manera realista dentro del rango observado de tamaños de partículas de nubes.

Futuras misiones podrían probar el misterio directamente

Los científicos ahora pueden probar estas restricciones en experimentos de laboratorio y eventualmente compararlas con mediciones realizadas directamente en la atmósfera de Venus. La iniciativa Morning Star Missions para Venus está desarrollando técnicas in situ para estudiar la química de las nubes de Venus. Estos esfuerzos incluyen búsquedas de moléculas orgánicas complejas y mediciones que podrían ayudar a identificar el absorbedor desconocido.

Un instrumento planeado, el Nephelómetro de Autofluorescencia, está diseñado para examinar las partículas de nubes de Venus en busca de fluorescencia que esperamos esté asociada con moléculas orgánicas. Está previsto para una misión de Rocket Lab a Venus.

Al vincular observaciones desde lejos con química de laboratorio y futuras mediciones de naves espaciales, la investigación proporciona un nuevo camino hacia la resolución de uno de los misterios más antiguos de Venus.