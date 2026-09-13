FOTO: La comunidad y el Estado, claves en la prevención del suicidio en Argentina

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) - Comprender el suicidio como un problema prioritario de salud pública exige superar los mitos, el estigma y la compasión silenciosa. Debemos abordar esta realidad con firmeza y articulación directa entre el Estado, la sociedad civil, los servicios de salud, los medios de comunicación, las escuelas y las familias.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reporta entre 10 millones y 20 millones de intentos de suicidio y cerca de 800.000 fallecimientos anuales por esta causa, aunque algunas mediciones regionales sitúan la proporción general en un rango de 8 a 20 intentos por cada muerte consumada, y Argentina no está exenta.

En 2025 se registraron 5.209 suicidios en el país, la cifra más alta de la serie histórica nacional, con una tasa récord de 11,8 casos por cada 100.000 habitantes. Lejos de ceder, la problemática se profundiza con un impacto alarmante en adolescentes y jóvenes, quienes hoy encabezan estas estadísticas.

El aislamiento prolongado durante la pandemia debilitó las redes emocionales e institucionales de contención, dejando secuelas que persisten. A esto se suma el hiperconsumo digital sin restricciones, factor que cataliza adicciones, estrés, ansiedad, depresión y fenómenos complejos como el ciberacoso.

Dentro de este escenario, destaca un avance normativo clave: Argentina modificó su legislación para exigir el reporte obligatorio de este problema de salud mental, abarcando tanto los intentos de suicidio como las autolesiones y los fallecimientos consumados. Asimismo, la Ley Nacional N° 27.130 —sancionada en 2015 y reglamentada seis años más tarde— consolidó un marco legal sólido al que ya adhieren 23 de las 24 jurisdicciones del país. Este modelo sirvió incluso como referente para el desarrollo de políticas públicas en países como Paraguay y Panamá.

Sin embargo, a más de una década de su sanción, la aplicación plena de la ley sigue siendo una asignatura pendiente. Es urgente institucionalizar las capacitaciones obligatorias, fortalecer las redes comunitarias de apoyo y sistematizar el registro de datos. Contar con estadísticas precisas permitirá diseñar intervenciones directas sobre los métodos de autolesión más recurrentes en cada región.

En esta estrategia, la comunidad educativa cumple un rol insustituible. Por su cercanía cotidiana con los jóvenes, los docentes están en una posición clave para advertir señales de alerta, brindar apoyo inicial y orientar a las familias hacia la asistencia especializada.

Por su parte, el sistema de salud debe ir más allá de la respuesta médica inmediata frente a la urgencia. Resulta indispensable que los equipos interdisciplinarios garanticen un acompañamiento continuo al paciente y a su entorno para evitar reincidencias.

El suicidio es una tragedia prevenible, pero su abordaje exige políticas sostenidas, coordinadas y sistemáticas. Las respuestas espasmódicas y los esfuerzos aislados no alcanzan. Prevenir es, en definitiva, un compromiso colectivo que no admite más postergaciones.