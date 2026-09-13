FOTO: El alarmante aumento del suicidio entre jóvenes en Argentina: un llamado a la acción

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) - Recientes estadísticas indican que en Argentina, el suicidio entre adolescentes y jóvenes ha crecido significativamente, alcanzando cifras que incluso superan a las de los accidentes de tránsito. Las muertes por suicidio son ahora tres veces más frecuentes que las causadas por homicidios, lo que representa un escenario alarmante que requiere atención inmediata.

Este contexto no solo demanda un enfoque en estrategias de prevención y detección temprana, sino que también plantea la necesidad de un diagnóstico social y cultural que nos lleve a reflexionar sobre las causas de esta grave problemática.

Los trastornos psicológicos actuales, como la depresión, son consecuencia de diversos factores. La depresión, un trastorno afectivo, se ve influenciada tanto por factores ambientales como psicológicos, además de una considerable carga genética. Es común encontrar pacientes con antecedentes familiares de trastornos depresivos.

ANGUSTIA Y SUICIDIO

Durante períodos festivos y en verano, las autoagresiones pueden aumentar, especialmente en el contexto de la pospandemia. La humanidad, consciente de su mortalidad, enfrenta la angustia existencial que plantea el filósofo Heidegger. A nivel global, cerca de 900.000 personas se suicidan anualmente, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en adolescentes y en una de las tres principales entre individuos de 18 a 45 años. Las circunstancias que llevan a decisiones fatales a menudo son de una tristeza abrumadora.

Se han identificado marcadores de riesgo para la autoagresión, siendo la edad un factor determinante, con un aumento en la vejez y la adolescencia. Las enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia, especialmente si se combinan con adicciones, incrementan el riesgo. El aislamiento social también es un factor crítico que contribuye a la autolesión.

En los adolescentes, los cambios hormonales intensifican el sistema emocional antes de que la corteza prefrontal, responsable del razonamiento, esté completamente desarrollada. Esto aumenta la vulnerabilidad a accidentes y comportamientos autolesivos.

Las influencias culturales y sociales, incluidas las conductas imitativas promovidas por los medios, pueden ser perjudiciales, particularmente para jóvenes y ancianos. El suicidio se considera una pandemia crónica y es una de las principales causas de mortalidad entre los adultos jóvenes, junto con los accidentes viales. Es esencial que la salud pública sea reconocida como una política de Estado.

PREVENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA

Es importante destacar que existen muchos más intentos de suicidio que muertes. Por cada suicidio, hay entre 10 y 20 intentos de autoagresión. El acompañamiento social es crucial, ya que la soledad eleva el riesgo. Los antecedentes de intentos previos y las señales de desesperanza son marcadores de alerta.

La depresión grave es la principal causa de suicidio, aunque también se deben considerar los trastornos de la personalidad, situaciones de estrés severo y adicciones. Las personas sin redes sociales de apoyo, enfrentando dificultades laborales o económicas, son especialmente vulnerables. La interrupción de tratamientos también debe ser motivo de preocupación.

Es fundamental estar atentos a quienes padecen problemas de salud mental y a aquellos que se sienten solos. Evitar la sobreexposición a noticias negativas, fomentar redes de apoyo social y mantener rutinas diarias son medidas que pueden ayudar. Establecer redes de contención es esencial para abordar problemas graves de salud mental.

Recientemente, se aprobó la Ley de Prevención del Suicidio, que promueve la salud mental y el acompañamiento a quienes sufren de esta problemática, así como a sus familias.

LA ADOLESCENCIA FRENTE A UN MUNDO EN CRISIS

La adolescencia se ha vuelto crucial para abordar los retos de la salud mental. Esta etapa, marcada por cambios biológicos, emocionales y sociales intensos, presenta un desarrollo asíncrono del lóbulo prefrontal y el sistema límbico. La predominancia del sistema límbico contribuye a la impulsividad y búsqueda de sensaciones propias de esta etapa.

La resiliencia, construida a partir de experiencias y fortalecida por el apoyo social, la actividad física y una buena nutrición, es vital en la adolescencia. La plasticidad cerebral permite al cerebro adaptarse a nuevas experiencias, consolidando conexiones neuronales en períodos críticos del desarrollo.

La pandemia de COVID-19 evidenció cómo el aislamiento social y la incertidumbre global afectaron la salud mental, aumentando la fragilidad emocional. Actualmente, en un contexto de "peripandemia", persisten los efectos sociales y culturales de la crisis sanitaria.

La prevención del suicidio implica detectar marcadores de riesgo, como intentos previos y señales de desesperanza, además de promover redes sociales de apoyo e intervenciones comunitarias. Hablar sobre la salud mental en adolescentes no se limita a tratar síntomas, sino que también debe incluir la transformación de las condiciones de vida que generan sufrimiento, como la pobreza y la violencia.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA IA: COGNICIÓN Y CONTROVERSIAS

La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial y los chatbots en la salud mental es controvertida. Aunque se han reportado casos alarmantes, la evidencia científica aún es limitada. La tecnología ha generado un punto crítico en la evolución humana, donde la subjetividad y el libre albedrío se ven influenciados por factores externos.

La interacción entre el neurodesarrollo, la tecnología y la subjetividad plantea interrogantes fundamentales sobre la salud mental infantil y adolescente. Comprender estas dinámicas es esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y apoyo durante estas etapas del desarrollo.

Agencia NA