Ozempic y Wegovy: el riesgo de caída de cabello en hombres aumenta un 7%

Un nuevo estudio de NYU Langone Health advirtió que los hombres que ya son genéticamente propensos a la pérdida de cabello podrían enfrentar un riesgo adicional del 7% al utilizar medicamentos como Ozempic, Wegovy y Zepbound para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Los investigadores examinaron el gen GLP1R, que influye en los niveles de proteínas del receptor de péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) en el organismo. Utilizaron la actividad de este gen como indicador de la actividad de los agonistas de GLP-1, encontrando que una mayor actividad de GLP1R se asocia con niveles más altos de proteínas de receptores de GLP-1.

El equipo comparó patrones genéticos asociados con la actividad de GLP1R con los genes presentes en hombres que sufren de alopecia androgénica, la forma hereditaria de pérdida de cabello que generalmente afecta la parte superior y frontal del cuero cabelludo. Dado que la pérdida de cabello masculino ha sido estudiada mucho más que la femenina, los investigadores solo pudieron investigar una posible conexión causal en hombres.

Se ha reportado pérdida de cabello en usuarios de GLP-1

Hombres y mujeres que toman medicamentos GLP-1 han informado sobre el adelgazamiento del cabello. Hasta ahora, los investigadores habían atribuido gran parte de esta caída a la rápida pérdida de peso que estos medicamentos inducen al reducir el azúcar en sangre y el apetito.

En muchos casos, las personas que utilizan estos fármacos reportaron que su cabello comenzaba a crecer nuevamente varios meses después de estabilizar su peso. Sin embargo, los científicos también sospecharon que la genética podría desempeñar un papel en la pérdida de cabello asociada con estos medicamentos.

Los nuevos hallazgos, publicados el 3 de septiembre en el Journal of Investigative Dermatology, respaldan esta posibilidad. Los investigadores encontraron que las variantes genéticas asociadas con niveles naturalmente más altos de proteínas de receptores de GLP-1 eran más comunes en hombres con alopecia androgénica.

El equipo ajustó su análisis para tener en cuenta la hipertensión, un factor de riesgo conocido para la pérdida de cabello, ya que se cree que la presión arterial alta interfiere con el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, lo que podría dañar la capacidad de los folículos capilares para crecer normalmente. A pesar de considerar la hipertensión, el riesgo adicional del 7% se mantuvo.

Otros factores de riesgo de pérdida de cabello no explicaron la conexión

Los investigadores también examinaron si otras condiciones, como la resistencia a la insulina (causa de la diabetes tipo 2) y los niveles reducidos de testosterona, podrían explicar la asociación. Ninguno de estos factores explicó el resultado. El aumento del riesgo de pérdida de cabello asociado con la actividad de GLP-1 se mantuvo en un 7%.

Debido a que el estudio examinó la actividad genética relacionada tanto con el uso de GLP-1 como con la pérdida de cabello, los investigadores afirmaron que el riesgo genético superpuesto sugiere que ambos pueden compartir una conexión biológica subyacente.

La investigadora principal, Lynn Petukhova, PhD, asistente de profesor en el Departamento de Dermatología de NYU Grossman School of Medicine, destacó: "Nuestro estudio proporciona el primer vínculo genético entre el uso de GLP-1 y un mayor riesgo de pérdida de cabello masculino por alopecia androgénica, una asociación que se había sospechado durante mucho tiempo pero que hasta ahora no se había demostrado científicamente".

El análisis se basó en grandes bases de datos genéticas

Para la investigación, los científicos utilizaron grandes bases de datos genéticas disponibles públicamente, incluyendo la base de datos eQTLGen, que contiene información de 31,684 hombres y mujeres, y la base de datos del grupo de Genética de Rasgos Complejos, que incluye 205,327 hombres. Se estima que la alopecia androgénica afecta a aproximadamente la mitad de los hombres blancos estadounidenses mayores de 50 años. Casi la misma proporción de mujeres blancas estadounidenses mayores de 50 años también está afectada, especialmente aquellas que son posmenopáusicas.

Los medicamentos GLP-1 han ganado popularidad, y se estima que un 12% de los estadounidenses los han utilizado exclusivamente para perder peso, incluyendo a una de cada cinco mujeres de entre 50 y 64 años. Desde que se aprobó el primer medicamento GLP-1 (Ozempic) por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2020, las prescripciones de este fármaco se han triplicado.

La investigadora Lynn Petukhova mencionó que se necesitarán más estudios para determinar exactamente cómo la actividad de GLP-1 podría interferir con el crecimiento de los folículos capilares. También planea investigar si la misma conexión genética encontrada en hombres está presente en mujeres.