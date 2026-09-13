FOTO: Escándalo en la cárcel: hijo de preso transfiere dinero a ex jefe del Penal de Florencio Varela

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Un nuevo escándalo sacude la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Recientemente, un grupo de internos presentó pruebas que involucran a reclusos del pabellón número 1, ex miembros de Fuerzas Armadas y de Seguridad, en un esquema de corrupción y narcotráfico intramuros, así como extorsiones en posible complicidad con autoridades penitenciarias.

La Agencia Noticias Argentinas ha revelado que la prueba incluye una transferencia de 300 mil pesos realizada el 7 de junio a través de Mercado Pago por Juan Cruz Echeverría, hijo del preso Roberto Carlos Echeverría, al entonces jefe del Penal, Lucas Sergio González.

González fue trasladado de unidad carcelaria en julio tras una denuncia de violencia de género presentada por su ex pareja, que escaló cuando la denunciante se presentó en su lugar de trabajo. Posteriormente, fue reemplazado por Luciano Federico Días, aunque los internos denuncian que la situación se mantiene sin cambios, ya que el director de la U31, José Othasegui, "no hizo nada" ante la situación y solo removió a Echeverría y a Juan Alejandro Osuna Aguirre, mientras el resto de la problemática persiste.

En la denuncia se incluyó el comprobante de la transferencia, que es considerado una prueba clave en la investigación por presunto "cohecho bancarizado". Este documento acredita la existencia de un circuito de sobornos y asociación ilícita dentro del establecimiento penitenciario. Los denunciantes afirmaron que "se aporta una constancia bancaria que comprueba el pago periódico de sobornos desde los líderes de la facción interna 'Los Limpiezas y Mantenimiento' hacia el subprefecto Lucas González".

El dinero transferido está relacionado con actividades ilícitas, como "Amparo del Narcotráfico Intramuros", que permite el ingreso y comercialización de drogas sin controles, y "Respaldo Institucional para Expulsiones y Desalojos Violentos", donde se permite la violencia para desalojar a internos que no pagan cuotas extorsivas".

Los reclusos esperan que la UFI 9 de Florencio Varela "no ignore las denuncias y realice una investigación efectiva", ya que un allanamiento previo fue anticipado a los implicados, permitiendo que ocultaran evidencias. En el operativo realizado el mes pasado, 11 internos fueron imputados por estar vinculados a una organización criminal dedicada a extorsiones, narcotráfico y estafas.

La operación, llevada a cabo por oficiales de la DDI Quilmes, se inició a raíz de denuncias de familiares de internos. Durante el procedimiento, se secuestraron 13 celulares que serán incorporados a la causa, y se encontraron dispositivos móviles incluso en la oficina del subdirector. Los imputados son Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.