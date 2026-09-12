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Elena Rybakina se corona campeona del US Open 2026 tras vencer a Aryna Sabalenka

La kazaja n.º 2 en el ranking del tenis femenino venció por 6-4, 5-7 y 6-2 a la bielorrusa n.º 1 en un emocionante encuentro que definió el título.

12/09/2026 | 23:27Redacción Cadena 3

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Elena Rybakina se consagró campeona del US Open femenino.

FOTO: Elena Rybakina se consagró campeona del US Open femenino.

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Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- La tenista nacionalizada kazaja, Elena Rybakina, se consagró campeona del US Open 2026 al vencer por 2 sets a 1 a la bielorrusa Aryna Sabalenka, logrando así su tercer título de Grand Slam.

Rybakina, que ocupa la segunda posición en el ranking WTA, se impuso con parciales de 6-4, 5-7 y 6-2 en un partido que se extendió por más de dos horas y media, disputado en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

Durante el encuentro, la oriunda de Rusia, que representa a Kazajistán, tuvo que igualar los dos primeros puntos en los que estuvo en desventaja ante la bicampeona Sabalenka. El primer set se decidió cuando una doble falta de la bielorrusa permitió a la kazaja llevarse el set por 6-4.

En la segunda manga, Sabalenka mostró su potencia y control, mejorando su servicio y presionando a Rybakina, lo que le permitió romper su saque y mantener la ventaja, cerrando el set con un 7-5.

Ya en el tercer set, Aryna comenzó con un grito de furia, ganando el primer punto. Sin embargo, Elena logró quebrar su saque en el tercer juego, tomando una ventaja de 2-1. A partir de ahí, mantuvo su servicio y aceleró en los momentos clave, alcanzando un 5-2. Con su siguiente saque, se proclamó campeona al ganar el set 6-2, desbancando a la bicampeona Sabalenka.

Con esta victoria, Elena Rybakina logra su primer título del US Open en su carrera y suma su tercer Grand Slam a los títulos obtenidos previamente: Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia de este año, donde también había vencido a la bielorrusa. Además, con este triunfo, Rybakina ascenderá al primer lugar del ranking WTA, destronando a Sabalenka.

Lectura rápida

¿Quién ganó el US Open 2026?
Elena Rybakina se consagró campeona del US Open 2026.

¿A quién venció Rybakina en la final?
Venció a Aryna Sabalenka en un partido muy reñido.

¿Cuáles fueron los parciales del partido?
Los parciales fueron 6-4, 5-7 y 6-2 a favor de Rybakina.

¿Dónde se llevó a cabo la final?
La final se disputó en el estadio Arthur Ashe, Nueva York.

¿Qué logro importante alcanzó Rybakina con esta victoria?
Con este triunfo, Rybakina consiguió su tercer título de Grand Slam y ascendió al primer lugar del ranking WTA.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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