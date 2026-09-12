Elena Rybakina se corona campeona del US Open 2026 tras vencer a Aryna Sabalenka

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- La tenista nacionalizada kazaja, Elena Rybakina, se consagró campeona del US Open 2026 al vencer por 2 sets a 1 a la bielorrusa Aryna Sabalenka, logrando así su tercer título de Grand Slam.

Rybakina, que ocupa la segunda posición en el ranking WTA, se impuso con parciales de 6-4, 5-7 y 6-2 en un partido que se extendió por más de dos horas y media, disputado en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

Durante el encuentro, la oriunda de Rusia, que representa a Kazajistán, tuvo que igualar los dos primeros puntos en los que estuvo en desventaja ante la bicampeona Sabalenka. El primer set se decidió cuando una doble falta de la bielorrusa permitió a la kazaja llevarse el set por 6-4.

En la segunda manga, Sabalenka mostró su potencia y control, mejorando su servicio y presionando a Rybakina, lo que le permitió romper su saque y mantener la ventaja, cerrando el set con un 7-5.

Ya en el tercer set, Aryna comenzó con un grito de furia, ganando el primer punto. Sin embargo, Elena logró quebrar su saque en el tercer juego, tomando una ventaja de 2-1. A partir de ahí, mantuvo su servicio y aceleró en los momentos clave, alcanzando un 5-2. Con su siguiente saque, se proclamó campeona al ganar el set 6-2, desbancando a la bicampeona Sabalenka.

Con esta victoria, Elena Rybakina logra su primer título del US Open en su carrera y suma su tercer Grand Slam a los títulos obtenidos previamente: Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia de este año, donde también había vencido a la bielorrusa. Además, con este triunfo, Rybakina ascenderá al primer lugar del ranking WTA, destronando a Sabalenka.