En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Talleres vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Falcioni expresa su descontento: "Parece que la banda volvió a tocar" tras derrota ante River

El director técnico de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, se mostró frustrado por el arbitraje en la dura derrota 2-1 ante River, señalando favoritismo hacia el rival y cuestionando decisiones del VAR.

12/09/2026 | 22:37Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Falcioni, furioso con el arbitraje.

FOTO: Falcioni, furioso con el arbitraje.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El entrenador de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, no ocultó su descontento tras la derrota de su equipo por 2-1 frente a River Plate. En la conferencia posterior al partido, se quejó del arbitraje de Andrés Gariano y expresó: "Parece que la banda volvió a tocar", sugiriendo un posible favoritismo hacia el club de Núñez.

"Cuando me cagan me doy cuenta enseguida, por eso vine a la conferencia, para decir esto", afirmó el técnico, visiblemente afectado por el resultado. La situación se tornó complicada para el tucumano cuando, a los 14 minutos de juego, Franco Nicola fue expulsado, dejando a su equipo con diez hombres.

A pesar de la adversidad, Atlético Tucumán logró igualar el marcador cerca del final del encuentro, pero en tiempo de descuento, Thiago Almada selló la victoria para River, dejando a Falcioni aún más frustrado.

El entrenador también criticó una fuerte falta de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo, que, según su opinión, merecía una tarjeta roja: "Parece que la banda volvió a tocar..." agregó irónicamente. En este contexto, Falcioni se quejó del uso del VAR, comentando: "Para algunas cosas miran y para otras no".

Después de la infracción de Arambarri, el juego continuó, y Falcioni intervino en el campo para detener un ataque de Marcos Acuña. Logró evitar que el incidente se agravara, pero terminó viendo la tarjeta roja por su intervención.

Lectura rápida

¿Qué dijo Falcioni sobre el arbitraje?
Se quejó de un presunto favoritismo hacia River y mencionó: "Parece que la banda volvió a tocar".

¿Qué ocurrió en el partido?
Atlético Tucumán perdió 2-1 ante River Plate, jugando con diez hombres desde el minuto 14.

¿Qué pasó con Franco Nicola?
Fue expulsado a los 14 minutos del encuentro, complicando la situación del equipo tucumano.

¿Qué opina Falcioni sobre el VAR?
Criticó su uso, diciendo: "Para algunas cosas miran y para otras no".

¿Cómo reaccionó Falcioni ante la falta de Arambarri?
Se mostró indignado y entró al campo para frenar un ataque, pero recibió tarjeta roja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf