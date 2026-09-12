Falcioni expresa su descontento: "Parece que la banda volvió a tocar" tras derrota ante River

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El entrenador de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, no ocultó su descontento tras la derrota de su equipo por 2-1 frente a River Plate. En la conferencia posterior al partido, se quejó del arbitraje de Andrés Gariano y expresó: "Parece que la banda volvió a tocar", sugiriendo un posible favoritismo hacia el club de Núñez.

"Cuando me cagan me doy cuenta enseguida, por eso vine a la conferencia, para decir esto", afirmó el técnico, visiblemente afectado por el resultado. La situación se tornó complicada para el tucumano cuando, a los 14 minutos de juego, Franco Nicola fue expulsado, dejando a su equipo con diez hombres.

A pesar de la adversidad, Atlético Tucumán logró igualar el marcador cerca del final del encuentro, pero en tiempo de descuento, Thiago Almada selló la victoria para River, dejando a Falcioni aún más frustrado.

El entrenador también criticó una fuerte falta de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo, que, según su opinión, merecía una tarjeta roja: "Parece que la banda volvió a tocar..." agregó irónicamente. En este contexto, Falcioni se quejó del uso del VAR, comentando: "Para algunas cosas miran y para otras no".

Después de la infracción de Arambarri, el juego continuó, y Falcioni intervino en el campo para detener un ataque de Marcos Acuña. Logró evitar que el incidente se agravara, pero terminó viendo la tarjeta roja por su intervención.