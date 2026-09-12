Falcioni expresa su descontento: "Parece que la banda volvió a tocar" tras derrota ante River
El director técnico de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, se mostró frustrado por el arbitraje en la dura derrota 2-1 ante River, señalando favoritismo hacia el rival y cuestionando decisiones del VAR.
FOTO: Falcioni, furioso con el arbitraje.
Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El entrenador de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, no ocultó su descontento tras la derrota de su equipo por 2-1 frente a River Plate. En la conferencia posterior al partido, se quejó del arbitraje de Andrés Gariano y expresó: "Parece que la banda volvió a tocar", sugiriendo un posible favoritismo hacia el club de Núñez.
"Cuando me cagan me doy cuenta enseguida, por eso vine a la conferencia, para decir esto", afirmó el técnico, visiblemente afectado por el resultado. La situación se tornó complicada para el tucumano cuando, a los 14 minutos de juego, Franco Nicola fue expulsado, dejando a su equipo con diez hombres.
A pesar de la adversidad, Atlético Tucumán logró igualar el marcador cerca del final del encuentro, pero en tiempo de descuento, Thiago Almada selló la victoria para River, dejando a Falcioni aún más frustrado.
El entrenador también criticó una fuerte falta de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo, que, según su opinión, merecía una tarjeta roja: "Parece que la banda volvió a tocar..." agregó irónicamente. En este contexto, Falcioni se quejó del uso del VAR, comentando: "Para algunas cosas miran y para otras no".
Después de la infracción de Arambarri, el juego continuó, y Falcioni intervino en el campo para detener un ataque de Marcos Acuña. Logró evitar que el incidente se agravara, pero terminó viendo la tarjeta roja por su intervención.
Lectura rápida
¿Qué dijo Falcioni sobre el arbitraje?
Se quejó de un presunto favoritismo hacia River y mencionó: "Parece que la banda volvió a tocar".
¿Qué ocurrió en el partido?
Atlético Tucumán perdió 2-1 ante River Plate, jugando con diez hombres desde el minuto 14.
¿Qué pasó con Franco Nicola?
Fue expulsado a los 14 minutos del encuentro, complicando la situación del equipo tucumano.
¿Qué opina Falcioni sobre el VAR?
Criticó su uso, diciendo: "Para algunas cosas miran y para otras no".
¿Cómo reaccionó Falcioni ante la falta de Arambarri?
Se mostró indignado y entró al campo para frenar un ataque, pero recibió tarjeta roja.
[Fuente: Noticias Argentinas]