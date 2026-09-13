Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 6°. La sensación térmica se siente más fría, alcanzando los 4°. La humedad es del 93%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 5744 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 4° y la máxima de 6°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La humedad alta y el viento suave también son factores a considerar para quienes planeen salir. Se recomienda llevar abrigo y paraguas.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 14 de septiembre la mínima será de 2° y la máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 25°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado.