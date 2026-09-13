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Clima

Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Este domingo 13 de septiembre, Salta presenta un clima frío con lluvias ligeras. La temperatura mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 6°. Se recomienda abrigarse ante la sensación térmica de 4°.

13/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 6°. La sensación térmica se siente más fría, alcanzando los 4°. La humedad es del 93%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 5744 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 4° y la máxima de 6°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La humedad alta y el viento suave también son factores a considerar para quienes planeen salir. Se recomienda llevar abrigo y paraguas.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el lunes 14 de septiembre la mínima será de 2° y la máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 25°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado.

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