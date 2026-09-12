Abel Pintos y el Himno en el Monumento: el momento más emotivo de la apertura

FOTO: Abel Pintos cantó el Himno en el Monumento durante la apertura de los Juegos.

Abel Pintos fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario.

El momento, breve frente al despliegue general de la ceremonia, concentró buena parte del sentido simbólico de una jornada pensada para presentar a Rosario como anfitriona de un acontecimiento deportivo internacional.

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???? ABEL PINTOS FUE EL ENCARGADO DE CANTAR EL HIMNO EN EL MONUMENTO



Abel Pintos fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. pic.twitter.com/dUz3eOYDM9 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 12, 2026

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Música, luces, pantallas, mapping, danza y un desfile de delegaciones rodearon una escena que, por unos minutos, volvió a poner en el centro uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y del país.

Pintos cantó el Himno frente al Monumento, en una ceremonia que buscó combinar identidad nacional, cultura popular y espectáculo.

A pocos metros, miles de personas siguieron una apertura que reunió a artistas de distintas generaciones y que tuvo al río Paraná y al escenario del Monumento como parte de su puesta.

Rosario vuelve así a ser sede de los Juegos Suramericanos 44 años después de aquella edición de 1982, cuando la ciudad recibió los entonces llamados Juegos Cruz del Sur. Esta vez, la competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que participarán en 43 deportes y 60 disciplinas, con Rosario, Santa Fe y Rafaela como sedes principales.

La ceremonia fue también la primera imagen pública de unos Juegos que demandaron meses de organización, obras deportivas, remodelaciones y trabajos urbanos para recibir a deportistas, entrenadores, dirigentes y visitantes.

En ese marco, la interpretación del Himno por parte de Abel Pintos funcionó como una pausa dentro del espectáculo: la voz, la bandera y el Monumento como escenario de una apertura que, más allá de las luces y la puesta en escena, buscó representar a Rosario frente a los atletas que durante las próximas dos semanas serán los protagonistas de la competencia.