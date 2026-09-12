FOTO: Sarmiento vuelve a dar clase: cómo es la obra con Juan Leyrado que interpela a la Argentina

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FOTO: Sarmiento vuelve a dar clase: cómo es la obra con Juan Leyrado que interpela a la Argentina

FOTO: Sarmiento vuelve a dar clase: cómo es la obra con Juan Leyrado que interpela a la Argentina

Desde un escenario y gracias a la magia del teatro, Domingo Faustino Sarmiento vuelve al presente y se para frente a un aula. Mira la Argentina actual, habla de educación y progreso, recuerda sus propias contradicciones y enfrenta algunas de las frases más incómodas que dejó a lo largo de su vida. Del otro lado está el público; en el escenario, Juan Leyrado.

Ese es el punto de partida de “Sarmiento, la clase”, la obra escrita por Juan Francisco Dasso y dirigida por Nicolás Dominici que se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. En la semana del Día del Maestro, Leyrado habló con Cadena 3 sobre el desafío de interpretar a una de las figuras más relevantes y discutidas de la historia argentina.

El actor reconoció que su acercamiento al personaje también implicó descubrir aspectos que él mismo desconocía. “Yo mismo no sabía nada de Sarmiento. Apenas lo que decían en las escuelas”, contó. El proceso de investigación le permitió encontrarse con un hombre mucho más complejo que la figura escolar asociada únicamente con el “padre del aula”.

“Era un gran hombre, un hombre muy productivo, un hombre que hizo mucho por la Nación y que tenía un objetivo claro”, señaló Leyrado. Según explicó, Sarmiento buscaba una patria preparada “desde el pensamiento, el estudio y la intelectualidad” para construir un país capaz de progresar.

Un Sarmiento fuera de la grieta

La obra evita presentar al expresidente como una figura intocable, pero también rehúye la tentación de acomodarlo a las divisiones políticas actuales. Sarmiento aparece con sus ideas, sus obras, sus contradicciones y también con aquellas expresiones que todavía generan rechazo: ¿podría decir hoy, como escribió a Mitre en su momento, que "no trate de economizar sangre de gauchos"?

Leyrado asegura que ese recorrido modificó incluso su propia mirada. “Ahora puedo disentir con algo de Sarmiento, pero fundamentalmente yo no sé qué hubiese pensado para mi país hace 160 años”, reflexionó. Para el actor, analizar aquellas figuras exige primero intentar comprender el contexto en el que actuaron y volver a aquello que efectivamente hicieron y escribieron.

“Es muy bueno tenerlo presente desde un lado más objetivo”, sostuvo. Y esa búsqueda atraviesa una obra que confronta al personaje con el presente sin pretender convertirlo en portavoz de una corriente política contemporánea.

Sin embargo, después de estudiar al prócer y encarnarlo durante años, Leyrado no evita una conclusión sobre el lugar que ocupaban la educación y el conocimiento en su proyecto de país.

“Lo que estamos viviendo es totalmente contrario a lo que quería Sarmiento”, afirmó.

Allí aparece uno de los núcleos centrales de la obra: más de un siglo después, muchas de las preguntas alrededor de la educación, la cultura y el progreso siguen abiertas.

“Con la educación hay que hacer algo”

Leyrado sostiene que la reacción del público es una de las experiencias más particulares que le dejó el espectáculo. Hay momentos de humor, otros de incomodidad y también largos pasajes de atención absoluta.

“Yo nunca sentí un silencio tan grande en una sala”, aseguró. Describió incluso una sensación “como de misa” durante algunas funciones, cuando la caracterización y el texto consiguen que el público acepte la ficción de estar realmente frente a Sarmiento.

También hubo espectadores que terminaron emocionados y funciones en las que parte del público cantó el Himno a Sarmiento. Para Leyrado, esa respuesta expresa algo que va más allá del espectáculo: “Hay mucha necesidad de unirse”.

Pero el mensaje que más le interesa rescatar es otro. “Fundamentalmente hay un mensaje de tomar conciencia de que con la educación hay que hacer algo”, explicó.

El actor observa con preocupación el futuro si la educación y la cultura dejan de ocupar un lugar central. “Si eso no se toma en serio y no se le da la importancia que hay que darle, realmente vamos a tener un retroceso muy grande”, advirtió.

En su mirada, la discusión cultural tampoco puede separarse de la realidad económica. “El problema cultural está totalmente asociado al problema económico”, sostuvo, y planteó que una sociedad no puede pensar solamente en aquello que produce rentabilidad inmediata.

“Mientras se coloque la plata solamente donde se pueda hacer plata y no donde se puedan hacer personas inteligentes, hábiles, inevitablemente vamos para atrás”, afirmó.

Una clase sobre el presente

La pregunta que queda flotando después de la función no es solamente qué hizo Sarmiento, sino qué lugar ocupa hoy aquello que convirtió en una de sus principales obsesiones políticas: la educación como herramienta de transformación.

Leyrado lo expresa con una de las frases más fuertes de la entrevista: “Con pueblos incultos es mucho más fácil todo: el engaño, la mentira, el manejo, la esclavitud”.

Por eso, para el actor, interpretar al personaje terminó teniendo también un efecto personal. “Hacer Sarmiento es también una forma en la que siento que me aclaro yo mismo primero y después siento que es útil”, explicó.

A 138 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, la obra no lo presenta como una estatua ni pretende resolver las discusiones que todavía genera. Lo vuelve a poner frente a un aula y, desde allí, recupera preguntas que siguen atravesando a Argentina: cuánto vale la educación, qué lugar ocupa la cultura y qué idea de progreso quiere construir el país.

Una propuesta distinta en calle Corrientes

“Sarmiento, la clase” se presenta los viernes, sábados y domingos a las 19.30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en la Ciudad de Buenos Aires. Juan Leyrado comparte escena con Ana Balduini.

Entrevista de Agustín González para Amamos los Domingos