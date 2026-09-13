Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 2°, con una sensación térmica de 0°. La humedad se encuentra en un 75%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. El día se presentará mayormente nublado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría acentuar la sensación de frío durante la mañana y la noche.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se caracterizarán por un aumento gradual de las temperaturas. El lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de 6° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El martes 15, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 20°, con algunas nubes. Para el miércoles 16, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 17, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, manteniendo el cielo despejado.