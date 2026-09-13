Cerberus, WeGlobal AI y LOOQ se destacan en el Road to Battlefield 2026 de Eurasia

Cerberus, WeGlobal AI y LOOQ se consagraron como los tres ganadores en la final regional del Road to TechCrunch Startup Battlefield 2026. Estos emprendimientos representarán a Eurasia en el Startup Battlefield 200 que se llevará a cabo en TechCrunch Disrupt 2026, en San Francisco, del 13 al 15 de octubre. La competencia reunió a 726 aplicaciones de 39 países, con 22 finalistas seleccionados para presentar sus proyectos ante un jurado compuesto por 47 expertos de ocho naciones.

El Road to TechCrunch Startup Battlefield, organizado por Silkroad Innovation Hub en colaboración con TechCrunch, Freedom Holding, Astana Hub y IT Park Uzbekistan, recibió un 50% más de solicitudes en comparación con su edición inaugural en 2025. Durante la final, los participantes presentaron sus ideas y recibieron retroalimentación de inversores y líderes tecnológicos.

"La competencia de este año atrajo a una amplia gama de propuestas innovadoras en sectores como la salud, la educación y la ciberseguridad. Los emprendedores están recibiendo visibilidad global, lo que demuestra que se puede construir localmente y escalar a nivel internacional", afirmó Isabelle Johannessen, responsable del programa Startup Battlefield en TechCrunch.

De las 726 startups que se postularon, el 84% desarrollaba productos relacionados con la inteligencia artificial. Los ganadores se alinean con esta tendencia: Cerberus se enfoca en la ciberseguridad mediante un agente de IA que busca vulnerabilidades; WeGlobal AI ofrece herramientas de IA para la salud mental y orientación profesional en escuelas; y LOOQ mide la atención que reciben los anuncios exteriores mediante hardware basado en IA.

Cerberus, el ganador del primer puesto, destacó la importancia de su propuesta: "Estamos abordando un problema que el mercado ya está sintiendo. Con la creciente implementación de IA en la programación, las vulnerabilidades surgen más rápido de lo que los equipos pueden detectarlas". Este reconocimiento también marca un hito para Uzbekistán, que busca posicionar a sus startups en el escenario internacional.

El segundo puesto fue para WeGlobal AI, que ha desarrollado su plataforma para afrontar la escasez de psicólogos escolares en Kazajistán. "Participar en Road to Startup Battlefield fue una experiencia increíble. Terminar en segundo lugar y avanzar al Startup Battlefield 200 en San Francisco es un gran hito para nosotros", expresó Bolat Ashim, cofundador y CEO de la empresa.

Por su parte, LOOQ, el tercer ganador, se centra en la medición de la atención hacia los anuncios exteriores. "Nuestra misión es medir lo que sucede en el mundo físico de la misma manera que se mide cada clic en línea", comentó Ayan Sakenov, fundador y CEO de LOOQ.

Los tres ganadores compartirán un fondo de inversión de $100,000, con Cerberus recibiendo $50,000, WeGlobal AI $30,000 y LOOQ $20,000. Además, OpenAI otorgó $280,000 en créditos de API a todos los finalistas, destacando el potencial de las startups de la región.

"Los emprendedores de Eurasia mostraron una gran ambición y habilidades técnicas sólidas en la construcción de soluciones con IA", concluyó Thomas Jeng, de OpenAI. "Es alentador ver cómo competiciones como esta conectan a los fundadores con redes globales que pueden ayudar a llevar sus ideas al mercado".