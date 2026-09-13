El domingo sigue helado en Córdoba, pero repuntará en la semana: el pronóstico extendido

FOTO: El domingo continuará helado en Córdoba, pero el frío se despedirá en la semana.

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El domingo sigue helado en Córdoba, pero repuntará en la semana. La máxima prevista para esta jornada es de apenas 11 grados, con cielo cubierto y lluvias. Desde el lunes, las temperaturas comenzarán a subir y se esperan días agradables y cálidos.

El frío se mantiene este domingo en Córdoba, con una jornada que tendrá una máxima de apenas 11 grados y cielo cubierto, de acuerdo a la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, hay probabilidad de precipitaciones durante la mañana.

Sin embargo, el panorama cambiará con el correr de los días y, en la víspera de la primavera, se espera un marcado ascenso de las temperaturas.

El pronóstico extendido

Domingo 13: máxima de 11°C y mínima de 3°C. Cielo cubierto y probabilidad de lluvias, especialmente durante la mañana.

Lunes 14: máxima de 17°C y mínima de 5°C. Cielo parcialmente nublado.

Martes 15: máxima de 21°C y mínima de 7°C. Jornada mayormente soleada.

Miércoles 16: máxima de 22°C y mínima de 10°C. Cielo mayormente despejado.

Jueves 17: máxima de 23°C y mínima de 12°C. Algo nublado.

Viernes 18: máxima de 24°C y mínima de 13°C. Parcialmente nublado.

Sábado 19: máxima de 26°C y mínima de 17°C. Cielo parcialmente nublado.

Así, luego de un fin de semana muy frío, las temperaturas irán en ascenso durante toda la semana, con máximas que llegarán a los 26 grados el sábado.

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