Un colectivero murió tras chocar contra una casa en Temperley

Un colectivero murió este domingo a la madrugada luego de chocar contra una casa en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora. El conductor viajaba sin pasajeros.

El siniestro ocurrió en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, donde, por motivos que todavía se investigan, el hombre perdió el control del colectivo de la línea 527 y terminó impactando contra el frente de una propiedad, de acuerdo a lo informado por TN.

El choque fue de gran magnitud: la trompa del colectivo quedó dentro de la vivienda, que sufrió importantes destrozos. Al lugar arribaron efectivos policiales para trabajar en la zona y determinar las circunstancias del accidente.

Según testimonios de personas que se encontraban en la zona, el colectivo habría circulado a alta velocidad. Por el momento, se investiga si esa presunta situación tuvo incidencia en el siniestro.