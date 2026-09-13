Colnaghi finalizó su primera temporada en Fórmula 3 con un destacado quinto puesto en España

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) cerró su muy buena temporada en la Fórmula 3 con un quinto puesto en el Gran Premio de España.

El triunfo quedó en manos del finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport), mientras que el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) se consagró campeón.

El argentino, que finalizó su primera temporada en la categoría, largó desde la quinta posición y pudo mantener dicho lugar hasta la bandera a cuadros, para cerrar el año con un muy buen resultado.

Este quinto lugar le permitió sumar unos valiosos 10 puntos en el campeonato para así llegar a los 54 y finalizar en el decimotercer puesto.

A lo largo de la temporada, Colnaghi mostró un nivel muy sólido y brilló con buenos resultados, como los cuartos puestos conseguidos en las sprints y en las carreras principales de Bélgica y Hungría.

De esta manera, se ganó el derecho a afrontar una nueva temporada en la Fórmula 3 en 2027, con el objetivo de dar el salto a la Fórmula 2 en el corto plazo.

Por otra parte, el finlandés Taponen pudo conseguir su primer triunfo del año, en una carrera donde largó desde la pole position y logró mantener dicho lugar.

En lo que respecta a la pelea por el título, Ugochukwu tuvo un fin de semana soñado al remontarle los 15 puntos al británico Freddie Slater (Trident) y así terminar en lo más alto.

La remontada de Ugochukwu comenzó este sábado con la sprint y la carrera principal, en las que terminó octavo y cuarto respectivamente, para aprovechar que Slater no consiguió sumar y así igualarlo.

Finalmente, en la carrera de ese domingo cruzó la bandera a cuadros en el segundo puesto para quedarse con el título al quedar por delante de Slater, que terminó noveno.