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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: toda la agenda de este domingo en Rosario

La primera jornada plena de competencia tendrá actividad desde las 9 en distintos escenarios de la ciudad. Habrá esgrima, gimnasia, natación, vóley playa, ecuestre, esports, billar, ajedrez y clavados, con presencia de deportistas rosarinos.

13/09/2026 | 09:04Redacción Cadena 3 Rosario

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La primera jornada plena de competencia tendrá actividad desde las 9.

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Rosario tendrá este domingo 13 de septiembre una intensa jornada en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias distribuidas en distintos puntos de la ciudad desde la mañana y hasta la noche. Varias disciplinas tendrán definiciones y entrega de medallas, además del debut de representantes locales.

Agenda completa en Rosario

9.00 | Ajedrez – Paseo XXI

Competencia de ajedrez rápido y blitz.

9.00 a 13.00: primer turno.

16.00 a 20.00: segundo turno.

9.00 | BillarAllison, Paraguay 1047

Competencia de Heyball.

9.00: clasificación.

10.30: clasificación.

13.00: cuartos de final.

15.00: semifinales.

17.00: final.

Entre los rosarinos aparecen Lucas Alarcón, Jorge Llanos, Luis Morel y Diego Pavón.

9.00 | EsgrimaEstadio Salvador Bonilla, Club Provincial

9.00 a 12.00: florete individual femenino, preliminares.

Desde las 14.30: sable individual masculino y continuidad de las definiciones.

Por la tarde se resolverán ambas competencias.

La rosarina Valentina Cassanello participa en florete femenino.

10.00 | Gimnasia artísticaInvencible Arena

Competencia masculina.

10.00 a 14.00: primera subdivisión.

15.30 a 18.30: segunda subdivisión.

La jornada definirá posiciones del all-around y por equipos. El rosarino Luca Valentino Alfieri integra el seleccionado argentino.

10.00 | NataciónInvencible Centro Acuático Provincial

Turno mañana:

800 metros libre.

200 metros combinado.

100 metros libre.

100 metros pecho.

50 metros espalda.

Relevos 4x200 libre.

Las pruebas se disputarán en femenino y masculino.

18.00 a 20.00: turno de definiciones.

10.00 | Vóley playaPicadero de la ex Rural

Partidos con participación argentina:

11.00: Ghigliazza/Abdala vs. Ohlsson/Dubost, femenino.

12.00: Amieva/Bueno vs. Juliangel/Esyenser, masculino.

15.00: Tosi/Churín vs. Beleño/Sara, femenino.

17.00: Nicolás y Tomas Capogrosso vs. Quiñones/Alfredo, masculino.

Los partidos se desarrollarán durante toda la jornada entre las 10 y las 17.

11.00 | ClavadosInvencible Centro Acuático Provincial

11.00 a 11.38: trampolín de un metro femenino.

12.15 | EcuestreJockey Club Rosario

Adiestramiento individual.

Adiestramiento por equipos.

Clasificación en pruebas PSG/GP.

13.00 | EsportsLa Segunda Seguros Arena

Desde las 13: EA Sports FC masculino y femenino, fase de grupos.

Desde las 14: Valorant, continuidad de EA Sports FC y Assetto Corsa GT.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario?
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán lugar en Rosario el 13 de septiembre.

¿Quiénes participarán en las competencias?
Participarán representantes locales como Lucas Alarcón, Valentina Cassanello, y Luca Valentino Alfieri.

¿Cuándo se desarrollarán las actividades?
Las actividades se llevarán a cabo desde la mañana hasta la noche del domingo 13 de septiembre.

¿Dónde se realizarán las competencias?
Las competencias se llevarán a cabo en distintos puntos de Rosario, incluyendo el Club Provincial y el Invencible Centro Acuático Provincial.

¿Por qué es significativo este evento?
Es una jornada de definiciones y entrega de medallas en los XIII Juegos Suramericanos, destacando el debut de atletas locales.

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