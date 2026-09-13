Juegos Suramericanos 2026: toda la agenda de este domingo en Rosario

FOTO: La primera jornada plena de competencia tendrá actividad desde las 9.

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Rosario tendrá este domingo 13 de septiembre una intensa jornada en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias distribuidas en distintos puntos de la ciudad desde la mañana y hasta la noche. Varias disciplinas tendrán definiciones y entrega de medallas, además del debut de representantes locales.

Agenda completa en Rosario

9.00 | Ajedrez – Paseo XXI

Competencia de ajedrez rápido y blitz.

9.00 a 13.00: primer turno.

16.00 a 20.00: segundo turno.

9.00 | Billar – Allison, Paraguay 1047

Competencia de Heyball.

9.00: clasificación.

10.30: clasificación.

13.00: cuartos de final.

15.00: semifinales.

17.00: final.

Entre los rosarinos aparecen Lucas Alarcón, Jorge Llanos, Luis Morel y Diego Pavón.

9.00 | Esgrima – Estadio Salvador Bonilla, Club Provincial

9.00 a 12.00: florete individual femenino, preliminares.

Desde las 14.30: sable individual masculino y continuidad de las definiciones.

Por la tarde se resolverán ambas competencias.

La rosarina Valentina Cassanello participa en florete femenino.

10.00 | Gimnasia artística – Invencible Arena

Competencia masculina.

10.00 a 14.00: primera subdivisión.

15.30 a 18.30: segunda subdivisión.

La jornada definirá posiciones del all-around y por equipos. El rosarino Luca Valentino Alfieri integra el seleccionado argentino.

10.00 | Natación – Invencible Centro Acuático Provincial

Turno mañana:

800 metros libre.

200 metros combinado.

100 metros libre.

100 metros pecho.

50 metros espalda.

Relevos 4x200 libre.

Las pruebas se disputarán en femenino y masculino.

18.00 a 20.00: turno de definiciones.

10.00 | Vóley playa – Picadero de la ex Rural

Partidos con participación argentina:

11.00: Ghigliazza/Abdala vs. Ohlsson/Dubost, femenino.

12.00: Amieva/Bueno vs. Juliangel/Esyenser, masculino.

15.00: Tosi/Churín vs. Beleño/Sara, femenino.

17.00: Nicolás y Tomas Capogrosso vs. Quiñones/Alfredo, masculino.

Los partidos se desarrollarán durante toda la jornada entre las 10 y las 17.

11.00 | Clavados – Invencible Centro Acuático Provincial

11.00 a 11.38: trampolín de un metro femenino.

12.15 | Ecuestre – Jockey Club Rosario

Adiestramiento individual.

Adiestramiento por equipos.

Clasificación en pruebas PSG/GP.

13.00 | Esports – La Segunda Seguros Arena

Desde las 13: EA Sports FC masculino y femenino, fase de grupos.

Desde las 14: Valorant, continuidad de EA Sports FC y Assetto Corsa GT.