FOTO: Suicidio en Argentina: la necesidad de escuchar y fomentar el diálogo en jóvenes

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia, y muy por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayor preocupación es que el incremento de estas cifras se sostiene en gran parte por el aumento en la franja etaria de 14 a 25 años, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"El suicidio es una problemática multicausal, donde intervienen factores como el acoso escolar, el ciberacoso, el grooming, la exposición a desafíos en redes sociales, la salud mental desatendida y, en muchos casos, la falta de contención emocional en los entornos cercanos," sostuvo Silvia Ongini, Psiquiatra Infanto-Juvenil del Departamento de Pediatría del Clínicas (M.N. 69.218).

"Hoy hablamos de la soledad no deseada en niños y adolescentes como uno de los factores de riesgo más importantes," señaló la especialista y advirtió: "Nos encontramos con situaciones de bullying, de violencia, de exposición a situaciones que los niños, niñas y adolescentes no están en condiciones de metabolizar."

En este contexto, la especialista destacó la importancia de habilitar espacios de diálogo y escucha, sin tabúes. En ese sentido, advierte que "muchos chicos se sienten más cómodos hablando con un chat, que es un algoritmo, antes que con un par o con un adulto."

Por eso, dijo que "visibilizar el sufrimiento, registrar los cambios de conducta, habilitar la palabra y no minimizar ni subestimar las señales de alerta es clave para actuar a tiempo."

Cuándo consultar

Ongini explicó: "Existen señales de riesgo que pueden indicar un estado de vulnerabilidad emocional como el aislamiento, la persistencia de ideas negativas, la desesperanza, la irritabilidad y el retraimiento emocional. También pueden observarse cambios repentinos en el comportamiento o en los vínculos, ansiedad, rechazo hacia uno mismo y, en algunos casos, una hiperactividad inusual en el estudio o trabajo, utilizada como mecanismo de evasión del malestar interno."

A su vez, "hay síntomas de alarma más específicos que pueden aparecer en la conducta diaria. Estos incluyen alteraciones en los patrones de sueño o alimentación, conductas desafiantes o violentas, consumo de alcohol o drogas, abandono del cuidado personal y deterioro del rendimiento escolar o laboral".

"Cuando se detecta una ideación o intento suicida en niños, niñas o adolescentes, la respuesta debe ser interdisciplinaria e integral. Siempre se trabaja con la familia y el ámbito escolar y se construye una red de contención en todos los entornos de pertenencia. Y, en casos de riesgo agudo, la internación terapéutica puede ser necesaria como medida de cuidado y protección," concluye Ongini.

¿Cómo se puede prevenir?

Identificar, evaluar, manejar y dar seguimiento de manera temprana a cualquier persona afectada por pensamientos y conductas suicidas es una de las medidas de prevención mencionadas por los especialistas, así como limitar ciertos accesos que puedan representar un riesgo para el individuo.

Más allá del entorno cercano, también recomiendan fomentar medidas para romper mitos y entender la problemática: capacitar a los docentes y dar herramientas a las familias y comunidad y capacitar a los medios de comunicación para que se realice una cobertura responsable del suicidio, entre otras.

Si una persona atraviesa una crisis o conoce a alguien en una situación difícil, puede comunicarse con la línea 135 (disponible en CABA y Gran Buenos Aires), un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día.

También se encuentra habilitado el 0800 345 1435 del Centro de Atención al Suicida, desde todo el país. En casos de urgencia, siempre es recomendable acudir al hospital o centro de salud más cercano.

En línea con la necesidad de fortalecer la prevención y el abordaje integral de esta y otras problemáticas que atraviesan las infancias y las adolescencias, el miércoles 21 de octubre tendrá lugar el IV Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia bajo el lema "Nuevas violencias, nuevas respuestas: infancias y adolescencias frente a los desafíos de esta época."

El encuentro tendrá lugar en el Aula 20 del Hospital de Clínicas (Córdoba 2351, CABA) entre las 8.30 y las 16 h y reunirá a especialistas de distintas disciplinas. Se abordarán temas como salud mental en niños y adolescentes, prevención de la violencia sexual digital y acceso a la justicia y desafíos en torno a la baja de la edad de punibilidad, entre otros temas.

Agencia NA