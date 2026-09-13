Central visita a Tigre para cortar la sequía y recuperar terreno en el Clausura

FOTO: El Canalla juega este domingo desde las 14.45 en Victoria por la novena fecha de la zona.

Rosario Central afrontará este domingo una nueva prueba en el Torneo Clausura cuando visite a Tigre, desde las 14.45, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria. El equipo de Jorge Almirón necesita volver al triunfo después de cuatro partidos sin victorias y en medio de una Zona B marcada por la paridad.

El Canalla llega al encuentro después del empate 1-1 frente a Newell’s en el clásico rosarino, un resultado que dejó sabor amargo por la forma en la que se produjo. Con ocho fechas disputadas, suma 12 puntos, la misma cantidad que su rival de este domingo, por lo que el duelo aparece como una oportunidad para ganar terreno en la pelea por ingresar a los playoffs.

Central arrastra además una serie de resultados que le impidieron consolidarse. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, empató ante Talleres, cayó como local frente a Gimnasia y luego igualó el clásico. Ahora buscará recomponerse fuera de Rosario y volver a sumar de a tres.

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Una duda en el arco y una baja en ataque

Almirón mantiene una incógnita en la formación. Axel Werner aparece con posibilidades de ingresar por Jeremías Ledesma, mientras que Marco Ruben quedó descartado debido a un cuadro de bronquitis.

De no producirse otras modificaciones, Central formaría con Axel Werner o Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Tigre también llega necesitado de una recuperación. El conjunto dirigido por Diego Dabove viene de perder 2-1 frente a Gimnasia en La Plata y, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, tiene al torneo local como principal objetivo para lo que resta del semestre.

El Matador podría salir con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías y Santiago López; David Romero e Ignacio Russo.

Todos los datos del partido

Tigre vs. Rosario Central

Fecha: 9 de la Zona B del Torneo Clausura

Día: domingo 13 de septiembre

Hora: 14.45

Estadio: José Dellagiovanna, Victoria

Árbitro: Andrés Merlos

Asistentes: Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández

Transmite: Estadio 3 por FM 100.1.