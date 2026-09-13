Central visita a Tigre para cortar la sequía y recuperar terreno en el Clausura
El Canalla juega este domingo desde las 14.45 en Victoria por la novena fecha de la Zona B. Jorge Almirón analiza un cambio en el arco y no contará con Marco Ruben. Ambos equipos llegan con 12 puntos y buscan afirmarse en zona de playoffs. Relata Cadena 3 Rosario en FM 100.1, App y YouTube.
13/09/2026 | 09:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Canalla juega este domingo desde las 14.45 en Victoria por la novena fecha de la zona.
Rosario Central afrontará este domingo una nueva prueba en el Torneo Clausura cuando visite a Tigre, desde las 14.45, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria. El equipo de Jorge Almirón necesita volver al triunfo después de cuatro partidos sin victorias y en medio de una Zona B marcada por la paridad.
El Canalla llega al encuentro después del empate 1-1 frente a Newell’s en el clásico rosarino, un resultado que dejó sabor amargo por la forma en la que se produjo. Con ocho fechas disputadas, suma 12 puntos, la misma cantidad que su rival de este domingo, por lo que el duelo aparece como una oportunidad para ganar terreno en la pelea por ingresar a los playoffs.
Central arrastra además una serie de resultados que le impidieron consolidarse. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, empató ante Talleres, cayó como local frente a Gimnasia y luego igualó el clásico. Ahora buscará recomponerse fuera de Rosario y volver a sumar de a tres.
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Declaraciones del delantero en conferencia. Ángel Di María reafirma su deseo de continuar jugando: "Estoy feliz en Rosario Central"
El delantero convocó a una conferencia de prensa donde abordó una de las incógnitas con respecto a su continuidad en el deporte.
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Una duda en el arco y una baja en ataque
Almirón mantiene una incógnita en la formación. Axel Werner aparece con posibilidades de ingresar por Jeremías Ledesma, mientras que Marco Ruben quedó descartado debido a un cuadro de bronquitis.
De no producirse otras modificaciones, Central formaría con Axel Werner o Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.
Tigre también llega necesitado de una recuperación. El conjunto dirigido por Diego Dabove viene de perder 2-1 frente a Gimnasia en La Plata y, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, tiene al torneo local como principal objetivo para lo que resta del semestre.
El Matador podría salir con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías y Santiago López; David Romero e Ignacio Russo.
Todos los datos del partido
Tigre vs. Rosario Central
Fecha: 9 de la Zona B del Torneo Clausura
Día: domingo 13 de septiembre
Hora: 14.45
Estadio: José Dellagiovanna, Victoria
Árbitro: Andrés Merlos
Asistentes: Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández
Transmite: Estadio 3 por FM 100.1.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega contra Rosario Central?
El equipo que juega contra Rosario Central es Tigre.
¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador de Rosario Central es Jorge Almirón.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el domingo 13 de septiembre a las 14.45.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo en el estadio José Dellagiovanna de Victoria.
¿Por qué es importante este partido para Rosario Central?
Es importante porque Central necesita volver al triunfo tras cuatro partidos sin victorias.