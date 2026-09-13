Más de 45.000 personas se preparan para vivir el primer Fan Fest de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán también sus propios espacios de encuentro fuera de las competencias. Desde este domingo, Santa Fe, Rosario y Rafaela pondrán en marcha cinco Fan Fest simultáneos, con música, gastronomía, actividades deportivas, tecnología, charlas y propuestas para toda la familia.

La expectativa por la primera jornada ya se refleja en la cantidad de inscriptos: en Rosario se generaron 27.000 QR de ingreso, en Santa Fe 13.000 y en Rafaela 5.000. La entrada es libre y gratuita, pero es necesario descargar previamente el código correspondiente desde la web oficial.

La propuesta se distribuirá en tres ciudades y cinco espacios: el Parque del Sur en Santa Fe; el Parque Independencia y el Museo del Deporte en Rosario; y el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo en Rafaela. En total habrá siete escenarios, alrededor de 90 bandas y unas 60 propuestas gastronómicas, además de activaciones de sponsors e instituciones.

El ingreso es libre y gratuito, pero es necesario descargar el QR correspondiente al espacio que se quiera visitar a través de la web oficial: santafe2026.ar. El pase habilita a disfrutar del lugar durante todo el día.

Los espacios contarán con dos tipos de escenarios. Uno estará destinado principalmente a la programación musical, con bandas locales y artistas nacionales, mientras que en otro habrá programas de radio en vivo, streaming, charlas y encuentros vinculados con el deporte y la ciencia.

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Del deporte, a la tecnología

Los Fan Fest también tendrán espacios para experimentar con el deporte desde una perspectiva diferente. Habrá dispositivos tecnológicos, simuladores y propuestas interactivas para que el público pueda acercarse, participar y sacarse fotos.

Entre las experiencias habrá simuladores deportivos, como uno de remo, que permiten trasladar parte de la experiencia deportiva a un formato pensado para el público general.

A eso se sumarán los espacios predeportivos, con actividades de iniciación a distintas disciplinas y propuestas especialmente pensadas para los chicos. Entre las alternativas mencionadas por Ayala aparecen rugby y hockey, con dinámicas adaptadas para que puedan probar y conocer los deportes.

La propuesta se completa con un paseo gastronómico, activaciones de sponsors e instituciones y diferentes dispositivos interactivos que estarán disponibles durante la jornada.

En este último caso, la idea será generar propuestas para que el público pueda participar y conocer distintas iniciativas de una manera lúdica, en lugar de ofrecer servicios específicos.

Además, habrá actividades vinculadas con la ciencia y el deporte. En ese marco, se desarrollará “La Fórmula”, una propuesta que reunirá a científicos y deportistas con encuentros en Rosario y Santa Fe.

Tres ciudades, una misma propuesta

El esquema será similar en las tres ciudades, aunque con las particularidades de cada sede. En Santa Fe, el Fan Fest estará concentrado en el Parque del Sur. En Rosario, el principal espacio estará en el Parque Independencia y habrá una propuesta complementaria en el Museo del Deporte. En Rafaela, en tanto, las actividades estarán repartidas entre el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo del Ecoparque.

La programación será diferente en cada ciudad y se irá actualizando durante los Juegos. La grilla completa, con los horarios y actividades de cada sede, puede consultarse en el sitio oficial de los Fan Fest.

Consultá la grilla completa de los Fan Fest acá.

La agenda del domingo 13

El primer día de Fan Fest tendrá propuestas desde el mediodía y música hasta la noche. Estos son algunos de los principales espectáculos y actividades programados en cada sede.

Santa Fe | Parque del Sur

12: Premiaciones.

15: La Centella.

17: Cada Cual.

18: Trick and The Thracket's.

19: Skamas.

20: Natalie Pérez.

Rosario | Parque Independencia

16: Compañía Los Cuerpos que Suenan.

17: Ele Mariani.

18 a 19.30: Premiaciones.

20: Música para Volar.

21: Rombai.

Rafaela | Microestadio y Velódromo

En el Microestadio:

16: Compañía Jaracandá, intervención itinerante.

17: Banda Municipal, Mundo Fantástico - Olimpismo.

18: Azares + Ballet, folclore.

20: La Quinta Cumbia.

En el Velódromo:

16: Nano Juan.

17: Abril Gigena y Ricardo Gigena.

Los Fan Fest acompañarán así el desarrollo de los Juegos durante sus jornadas de competencia y ofrecerán otra forma de vivir el evento: música, gastronomía, tecnología, juegos y experiencias deportivas reunidas en distintos espacios de las tres ciudades.