Fórmula 2: Varrone finalizó en el puesto 15 en el Gran Premio de España

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) concluyó un fin de semana complicado en el Gran Premio de España de Fórmula 2, ocupando el decimoquinto puesto en la carrera principal.

Dino Beganovic (DAMS) se alzó con la victoria, mientras que el podio lo completaron el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y el japonés Ritomo Miyata (Hitech).

La actuación de Varrone en la capital española comenzó de manera prometedora con un segundo lugar en las prácticas libres, lo que generó expectativas de una buena actuación. Sin embargo, la situación se tornó complicada desde la clasificación, donde un choque lo obligó a iniciar la carrera desde el fondo de la parrilla. Además, el sábado sufrió un accidente en la carrera sprint al ser embestido por el indio Kush Maini (ART), lo que le hizo abandonar la competencia.

A pesar de las dificultades, Varrone esperaba revertir su desempeño en la carrera principal del domingo. Sin embargo, solo pudo avanzar tres posiciones desde su lugar de largada, finalizando en el decimoquinto puesto y quedando lejos de la zona de puntos.

El piloto argentino atraviesa una temporada debut complicada en la Fórmula 2, acumulando solo 15 unidades y ocupando el vigésimo lugar entre 22 competidores. Con solo tres fechas restantes en el campeonato, Varrone tiene la oportunidad de mejorar su desempeño y sumar puntos que le permitan aspirar a continuar en la categoría la próxima temporada.

En cuanto a la lucha por el campeonato, el líder, Nikola Tsolov (Campos), tuvo un fin de semana para olvidar en el Circuito de Madring, sin sumar puntos. Esto permitió que el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing) se acercara a solo siete puntos de él.