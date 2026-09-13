Turismo Carretera: Werner, Santero y Di Palma, arriba en las series y los tres primeros de la final

Mariano Werner de Ford, Julián Santero de BMW y Luis José Di Palma de Toyota partieron desde la pole y vencieron en sus respectivas series clasificatorias para la Fecha 11 del Turismo Carretera, que este domingo se cierra en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de la ciudad de San Luis. El entrerriano ganó la tercera y más rápida para partir desde la pole en la final, escoltado por el mendocino y el arrecifeño, en el comienzo de la Copa de Oro 2026.

La mañana puntana amaneció con sol, después del gris y nevado sábado, iluminando las cumbres nevadas del Volcán, El Trapiche y Potrero de los Funes. Aunque la temperatura ambiente (6°C) y en la pista siguió siendo baja. Al público estoico que soportó las difíciles condiciones del sábado, se le sumó una buena legión de fánáticos que aprovecharon el buen tiempo del domingo para no perderse el TC en su ciudad.

Serie 1

La primera serie fue la más entretenida de todas, tal vez porque la condición de la pista todavía no había evolucionado lo suficiente. Josito se pasó en un frenaje de las curvas iniciales y le abrió la puerta a Nicolás Bonelli -Ford- que lo desalojó de la punta. Volvió a equivocarse y fue su vecino Nicolás Trosset -Ford- el que le cobró la factura, para dejarlo tercero. Trosset también sorprendió a Bonelli y se puso al frente en la tercera vuelta. Pero también cometió un error en la vuelta 3 -se pasó de largo-, al mismo tiempo que Bonelli y Mangoni se enredaban para retrasarse y Josito retomaba el liderato que no dejaría hasta el final, en el que, con un neto de 7.24.938s -la más lenta-, quedó escoltado por Scialchi, Chapur, Dianda, Mangoni, Moscardini, Lugón, Trosset y Fontana, como los diez mejores.

Serie 2

Santero y el BMW impusieron condiciones rápidamente, sobre un Germán Todino -Ford-, Marcelo Agrelo -Torino- y Facundo Ardusso -Chevrolet- que se limitaron a seguirlo. Un par de alternancia de puestos entre Agrelo y Ardusso; las rispideces de Urcera con Aguirre, que retrasaron al rionegrino, fueron parte de lo más saliente que tuvo esta batería. En la que Santero con 7.17.165s hizo un ritmo rápido y finalizó escoltado por Todino, Agrelo, Ardusso, Aguirre, Catalán Magni, Spataro, Palazzo, Ledesma y De Benedictis entre los diez del frente.

Serie 3

Chispeante en el comienzo, con un par de roces entre Werner y Juan Martín Trucco -Dodge- en el camino a la Curva 1, la serie terminó resolviéndose de entrada para el Mustang blanco que se escapó y clasificó 5 vueltas seguidas para llevarse la pole de la final con 7.16.431s. Detrás suyo, un problema de motor sacó a Trucco en la vuelta final, para dejar como escolta Fritzler, Lambiris, Matías Canapino, Craparo, Vázquez, Agustín Canapino, Olmedo, Landa y Quijada para los diez primeros puestos.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis. Fotografías: Prensa ACTC.