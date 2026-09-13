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Argentinos Juniors logró un empate ante Gimnasia y se mantiene en la cima del Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Nicolás Diez se mantiene en la cima de la zona B con 18 puntos tras igualar 1-1 con Gimnasia La Plata en un partido complicado.

13/09/2026 | 19:09Redacción Cadena 3

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Nicolás Oroz controla la pelota en el empate entre Argentinos Juniors y Gimnasia.

FOTO: Nicolás Oroz controla la pelota en el empate entre Argentinos Juniors y Gimnasia.

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Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – Argentinos Juniors enfrentó un partido complicado y logró igualar 1-1 ante Gimnasia La Plata, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

En el encuentro celebrado en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo visitante se adelantó en el marcador a los 26 minutos del primer tiempo gracias a un gol del atacante Agustín Auzmendi. Sin embargo, la reacción del "Bicho" llegó a los 29 minutos del complemento, cuando el delantero Gastón Verón logró la igualdad.

A pesar de que Argentinos Juniors jugó con 10 hombres desde los 41 minutos de la primera parte, debido a la expulsión del defensor Sebastián Prieto, el equipo mantuvo la compostura y logró rescatar un punto importante.

Este resultado permite que ambos equipos continúen en la parte alta de la zona B, con Argentinos Juniors liderando la tabla con 18 puntos, mientras que el equipo dirigido por el entrenador Ariel Pereyra se encuentra en la tercera posición con 16 unidades.

De cara a la próxima fecha, Argentinos Juniors visitará a Rosario Central el domingo 20 de septiembre a las 17:00, mientras que Gimnasia será local ante Banfield el sábado 19 desde las 14:30.

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Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Argentinos Juniors empató 1-1 con Gimnasia La Plata en el Torneo Clausura 2026.

¿Quién anotó los goles?
Agustín Auzmendi abrió el marcador para Gimnasia y Gastón Verón empató para Argentinos.

¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.

¿Qué impacto tuvo el resultado?
Argentinos Juniors se mantiene como líder de la zona B con 18 puntos, mientras que Gimnasia es tercero con 16.

¿Cuándo es el próximo partido?
Argentinos enfrentará a Rosario Central el 20 de septiembre y Gimnasia jugará contra Banfield el 19.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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