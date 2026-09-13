Argentinos Juniors logró un empate ante Gimnasia y se mantiene en la cima del Torneo Clausura 2026

FOTO: Nicolás Oroz controla la pelota en el empate entre Argentinos Juniors y Gimnasia.

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – Argentinos Juniors enfrentó un partido complicado y logró igualar 1-1 ante Gimnasia La Plata, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

En el encuentro celebrado en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo visitante se adelantó en el marcador a los 26 minutos del primer tiempo gracias a un gol del atacante Agustín Auzmendi. Sin embargo, la reacción del "Bicho" llegó a los 29 minutos del complemento, cuando el delantero Gastón Verón logró la igualdad.

A pesar de que Argentinos Juniors jugó con 10 hombres desde los 41 minutos de la primera parte, debido a la expulsión del defensor Sebastián Prieto, el equipo mantuvo la compostura y logró rescatar un punto importante.

Este resultado permite que ambos equipos continúen en la parte alta de la zona B, con Argentinos Juniors liderando la tabla con 18 puntos, mientras que el equipo dirigido por el entrenador Ariel Pereyra se encuentra en la tercera posición con 16 unidades.

De cara a la próxima fecha, Argentinos Juniors visitará a Rosario Central el domingo 20 de septiembre a las 17:00, mientras que Gimnasia será local ante Banfield el sábado 19 desde las 14:30.

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